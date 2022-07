Los jeans de Julianne Moore para combinar con sandalias altas

Luego de 20 años, Julianne Moore se ha reunido con el director y el productor Todd Haynes para un visionado marco del Outcome LGBTQ. Una película donde la actriz nos ha recordado que un look a base de jeans, camisa y unas sandalias altas puede ser tan sofisticado como cualquier vestido.



La combinación de Julianne Moore: Jeans, camisa y sandalias altas

Ante todo, es inevitable no reconocer que la actriz Julianne Moore es una bellísima mujer, elija la prenda que elija. Tiene un estilo tan particular, desde la mirada a los pies, que es imposible que no llame poderosamente la atención.

Los jeans y la camisa de Julianne Moore para combinar con sandalias altas - Fuente: Vanity Fair

Esta vez, muy propio de ella, ha elegido presentarse al festival de cine Outcome LGBTQ con unos jeans rectos de talle alto y estilo masculino. Los ha combinado con una camisa negra de pequeñísimos lunares blancos, suelta y canchera, pero que no dejaban de mostrar su lado sofisticado.

De la misma manera, se puede decir que estaba sensual, porque ha decidido llevar esa camisa con un par de botones desabrochados. Esa elección dejaba a la vista una cadena fina, que fue un detalle perfecto.

Muy canchera y relajada Julianne Moore con jeans y sandalias en el festival de cine Outcome LGBTQ - Fuente: Instagram @juliannemoore

Ahora bien, el toque más femenino y festivo se lo dio con las sandalias altas negras que eligió de plataforma con pulsera al tobillo. Julianne Moore sí que se ha destacado esa noche. Fiel a su estilo elegante y a la vez relajado, ha llevado su pelo suelto y un maquillaje muy sutil a base de tonos cobrizos.

Todo estaba perfectamente combinado y hacían juego con el color de su melena. A la manicura y pedicura eligió que fuera en color negro y, sin dudas, fue una gran elección, porque terminaban de darle el toque sofisticado a este look tan cómodo como perfecto.

Su prenda favorita: Los jeans y las sandalias

La realidad es que ya no sorprende mucho, porque no es la primera vez que Julianne Moore se presenta a la alfombra roja con jeans. En 2018 inauguró la alfombra de Cannes con un estilo muy similar al nombrado anteriormente.

Consigue un look sofisticado como Julianne Moore con jeans y sandalias - Fuente: Vanity Fair



Fue con unos jeans pitillo y una sencilla camiseta blanca. Incluso, también lució unas sandalias negras de tacón, pero, para entonces eran de tiras finas y minimalistas. Para completar el look fue con unas grandes gafas de sol que, sin dudas, fueron el accesorio que le dio el toque de glamour que la ocasión requería.

Y tú ¿Eres tan fans de los jeans como Julianne Moore?

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.