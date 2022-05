Este es el primer libro de Stephen King que deberías leer si aún no conoces al autor

Stephen King, conocido ocasionalmente por su pseudónimo Richard Bachman, es uno de los escritores de terror y ficción sobrenatural más reconocidos de todos los tiempos. Los críticos siempre elogiaron su capacidad para jugar con el temor de los lectores y el abordaje que tiene sobre la infancia.

Desde niño al estadounidense le interesó la lectura y a los 13 años descubrió en la casa de su tía una vieja caja con libros de su padre, la mayoría de terror y ciencia ficción. Uno de ellos fue "The Lurking Fear", de H.P. Lovecraft, quien más tarde se convirtió en una gran influencia en su obra, al igual que Edgar Allan Poe.

La primera novela de Stephen King, un clásico del terror

Stephen King comenzó a escribir una gran cantidad de novelas en la década de 1970 y el primer personaje que se le ocurrió fue el de una joven colorada que tenía poderes psíquicos. Lo terminó tirando a la basura porque no le gustó, pero su esposa Tabitha lo rescató del tacho y lo animó a terminarlo.

Poster de la película "Carrie" de 1976 Fuente: IMDb.

Una mujer le dijo: "escribes tantas cosas sobre hombres, pero no puedes escribir sobre mujeres". Entonces Stephen King le respondió que " no me asustan las mujeres" y que "podría escribir sobre ellas si quisiera". Y luego afirmó: "Entonces se me ocurrió la idea de una historia sobre un incidente entre mujeres, una de ellas telequinética", reveló en una oportunidad.

Fue así cómo nació la exitosa novela Carrie y Stephen King recibió una oferta de compra por el libro de $2.500 dólares de adelanto, lo cual era una suma pequeña, incluso para ese momento. Poco tiempo después despertó un gran interés, hasta que una casa editorial decidió publicarlo en 1974.

Con los años se convirtió en un clásico del terror llegando al cine en dos oportunidades: el director Brian De Palma la adaptó a la pantalla grande en 1976 con el protagonismo de Sissy Spacek y Piper Laurie, y en 2013 se hizo el remake con Chloë Grace Moretz y Julianne Moore.



Según contó el autor, Carrie fue la cuarta novela que escribió, pero la primera que logró publicar, lo que la convirtió en especial para él. También confesó que el personaje está basado en dos chicas que fueron al colegio con él, una tenía una madre fanática religiosa, y ambas sufrían bullying por parte de sus compañeros.

El libro gira alrededor de la adolescente Carrie White, quien vive con su madre, Margaret White, y al principio de la novela a la joven le llega la menstruación, pero ella cree que se está desangrando y sus compañeras se burlan. Al día siguiente descubre que tiene poderes telequinéticos, los cuales trata sin éxito de mantenerlos bajo control y atemoriza a sus compañeros.



¿Cuál es el libro de Stephen King que más te gustó?