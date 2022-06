Celebramos el día de las redes sociales con Florencia Rubinstein

Hoy se celebra el día de las redes sociales. Es por esto que, en MDZ Femme, hablamos con Florencia Rubinstein. Ella trabaja con las redes, como “influencer”, desde finales de 2018. Nos contará sobre su trabajo y acerca de las diferentes plataformas que generan flujo de trabajo.

“La oración que describe a la perfección lo que hace un influencer es la creación y el desarrollo creativo y profesional de contenidos audiovisuales para plataformas digitales y, a su vez, de publicidad digital”.

“Lo que hago me parece muy entretenido pero como todo trabajo tiene sus pros y contras. A veces, uno se cansa de la exposición y del personaje pero, fuera de eso, hay que buscar el equilibrio”. Foto: Instagram.

¿Cuál es el trabajo del creador de contenidos?

"El trabajo del “influencer” para mi tiene dos divisiones. Por un lado, uno crea contenidos para marcas y redes, es decir, contenido audiovisual que se sube a diferentes plataformas, como Instagram, Tik Tok, Youtube, etc. Y por el otro, trabajo en publicidad digital. Como tengo un trayecto en el que me interesé mucho en las empresas y en sus redes, además de crear contenido, siempre estos están promocionados o pautados por marcas".

¿Cuáles son tus herramientas de trabajo?

"Las plataformas en las que más me muevo son Instagram y Tik Tok. También creo contenido para Pinterest, Youtube y Spotify pero no hago publicidad en esos medios, por lo que no lucro con esas herramientas.

Siento que cada una tiene lo suyo y se puede desenvolver de diferentes maneras. En Instagram, tengo mi comunidad más fiel, estoy 24/7 haciendo contenido allí, tanto sea genuino como también del lado del personaje. En Tik Tok, me siguen para divertirse y por mostrar mis looks y maquillajes, de manera más desestructurada. En Youtube, la gente se copa más viendo blog y el día a día de la persona, son videos mas largos. En Pinterest, subes más imágenes aesthetic, mientras más superficial mejor va. En Spotify, es donde uno se puede desenvolver más de corazón a corazón, hablando un buen rato y haciendo una mezcla entre la razón y el sentir, esperando que llegue al corazón del otro".

Florencia en una campaña para Sentez. Foto: Instagram.

¿Cómo comenzaste en este mundo?

"Siempre me gustó mucho el maquillaje y mis amigas me dijeron que tenía que abrirme un Instagram mostrando eso. En ese momento, estaba muy en auge que los maquilladores mostraran eso en las redes. Entonces, me hice la cuenta y empecé a compartir mis trabajos, no pensando en ser influencer, sino en recibir flujo de trabajo como maquilladora. Dicho y hecho, así fue, empecé a crecer un montón. Compartía trabajos que me hacía, me automaquillaba y a la gente le enganchaba. Después, me solté muchísimo más y comencé a construir una comunidad. A la gente le gustaba lo que mostraba y mi personalidad, entonces de alguna manera los influenciaba".

¿A dónde llegaste con tu trabajo que dijiste "wow"?

"A mi me gusta mucho el prestigio y el nivel , entonces, de alguna manera quiero compartir en mi Instagram eso, trabajar con marcas de lujo es a lo que apunto. Durante la pandemia, en 2020, me escribió una marca de lujo, “Clinique”. Entonces, cuando me contactan yo estaba feliz de la vida, no lo podía creer. Luego, a partir de 2021, arrancó mi mayor flujo de trabajo. Hoy en día, trabajo con Pandora, Tom Ford, Sentez, entre otras. Cuando llegué a tener contacto con estas marcas cumplí un sueño y me permitieron direccionarme a donde quiero ir".

¿A dónde te gustaría llegar?

En un mes me voy a vivir a España, a expandirnos con mi novio. No sé a dónde me gustaría llegar a largo plazo, sabemos algo pero quiero dejar que la vida me sorprenda y, mientras tanto, seguir apostando a lo que estoy haciendo. Como también, encontrar mi vocación en lo que es la comunicación porque no quiero trabajar en redes sociales toda mi vida, quiero hacer algo más con esto, con la palabra.

A corto o mediano plazo, dentro de 2 meses o 2 años, quiero estar trabajando como embajadora de alguna marca importante, como podría ser Saint Laurent, me siento muy identificada con su imagen, Dior y Gucci. Quiero, realmente, llegar a ese nivel y a esas marcas. Como también, alcanzar a tener un millón de seguidores.

¿Qué es lo más lindo de tu trabajo? ¿Qué es lo que más te cuesta?

Lo más lindo, es la independencia del sueño y los proyectos porque es un trabajo que no tiene techo ni sueños. No hay límite, de verdad, siempre se dispara cualquier cosa. Te permite tener muchas posibilidades para crecer, que son inmensas. Como también, estar en contacto con personas de todo el mundo y de todas las áreas. Eso me gusta mucho porque te conecta, te saca de la pantalla y te sumerge mucho en lo humano.

Lo que más me cuesta es equilibrar entre el personaje, que es el protagonista de las redes, y la parte humana, que es más genuina y emocional. Es muy difícil hacer ese equilibrio entre esos dos polos, el ego y la estima, porque es el miedo de que te dejen de consumir, que de alguna manera ese consumo es el que abastece mi trabajo, mis proyectos y mis crecimientos. Pero sigo trabajando para eso.

¡Muchas gracias Flor por tu buena onda! Éxitos en lo que viene.

