Las botas negras de Altaír Jarabo ideales para estilizar piernas

Altaír Jarabo es una de las mujeres más destacadas de la industria del entretenimiento en México. Su rosto, desde muy jovencita, presume sensualidad y calidez a la vez. Ni que hablar su admirable figura con la que luce de forma encantadora cualquier look que se le ocurra. Veamos cuáles de sus diferentes outfits con botas negras prefieren para que tus piernas se vean como las de ella, eternas.

Un efecto ilusorio: Las piernas de Altaír Jarabo

Claro que sí, el efecto para que sus piernas se vean eternas no es real, sino metafórico. Pero, ese justamente es el atractivo de llevar botas negras. Lograr que, con cualquier prenda, nos veamos más altas de lo que somos, y eso sí que es un desafío súper fácil.

Así las luce en muchas oportunidades Altaír Jarabo que, desde su debut como modelo, ha llamado la atención por su notable y natural apariencia, como también su talento.

Pasan los años y, dentro de su mundillo, sigue siendo una de las figuras públicas más importantes y referentes a la hora de inspirarse. Eso sí, lo más atractivo que tiene es que, aunque a menudo comparte en sus redes sociales imágenes de su aspecto físico, lo que menos intenta es llenar a sus seguidores de falsos cánones de belleza.

La clave: Lucir chic con cualquier prenda

Por eso, Altaír Jarabo no edita sus fotografías y hasta ni siquiera utiliza filtros. Su forma de ir por la vida, para que las mujeres se sientan bien con lo que eligen llevar de los pies a la cabeza, es siempre demostrar su seguridad. Por ello, no es de extrañar que también comparta su día a día luciendo al natural.



Ahora sí, veamos cómo nos inspira llevar botas negras con sus diferentes looks y conseguir lo que ella logró ¡que las piernas se vean eternas!

Combinaciones estilosas: Diferentes outfits con las mismas botas negras

Si existe un look canchero, chic y relajado, es este mismo. En esta oportunidad, Altaír prefirió que sus botas negras de charol con hebillas doradas-altas hasta las rodillas- se lleve todas las miradas. Mientras, luce relajadisima con un sweater terranova y un jean negro. El detalle, es que lo complementó con un bolso que lleva también una hebilla dorada.

Las botas negras de Altaír Jarabo que hacen que sus piernas se vean eternas - Fuente: Pinterest

Acá sí que presume estilo y belleza. Lo hizo en las calles de New York. Es el outfit perfecto y completo para una noche all black. Una vez más, usó sus botas negras preferidas y el resto está a simple vista. ¡Guapísima! Y sin dudas, consiguió que sus piernas se vean increíbles.

Las botas negras de Altaír Jarabo que hacen que sus piernas se vean eternas - Instagram @altairjarabo

Ahora sí, cuéntanos cuál de sus dos looks es tu preferido para inspirarte y sacar tus botas negras para lucirlas con todo.



Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda, sin importar tu estatura ni ninguna otra característica física!