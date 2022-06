Los jeans anchos de Clarissa Molina que favorecen a todas

La bella Clarissa Molina, del programa El gordo y la flaca (Univisión), tiene una activa vida en las redes sociales, en donde inspira a millones de mujeres con sus looks y su lifestyle. Esta vez, cosechó más de 54 mil me gusta cuando mostró un outfit con jeans anchos que fueron furor, no solamente por cómo lo combinó, sino por el corte en tendencia. Vamos a analizarlo para poner todos sus tips de estilismo en práctica ¡Acompáñanos!

¡Espléndida y en tendencia! Fuente. Instagram Clarissa Molina

Clarissa Molina: los jeans anchos que debes tener en tu fondo de armario

Por supuesto que los jeans son una pieza clave de cualquier guardarropas, pero al parecer Clarissa Molina conoce la importancia de tener un par de estas prendas con cortes de temporada, bien en tendencia, para agregar mucho estilo a sus looks casuales.

Por eso propone una fusión entre un estilo sensual y otro más relajado, uniendo dos prendas que también podríamos pensar por separado. Por un lado, los jeans anchos color azul clásico denim de tiro alto, lo cual alarga siempre el torso y mantiene el abdomen en su lugar, bien ceñido en la parte superior para abrirse y aparecer más holgados recién a partir de las rodillas.

El diseño es el hit en tendencia en el street style de todo el mundo y también, entre las it girls que inundan con este modelo las distintas redes sociales como TikTok, Instagram y canales de moda de YouTube entre otras plataformas.

Clarissa Molina lo convierte con un solo gesto en un outfit para salir a una cita por la tarde con un corp top en color rojo sangre, también con un corte muy singular: si no fuera por una tira ancha que cubre el cuello, podría ser un strapless, pero ¡es un crop top cut out! Es decir, con una abertura (de gran tamaño en este caso) que lo vuelve un diseño único, sensual y muy favorecedor.

El truco de mostrar más piel arriba y que la prenda sea corta (crop) equilibra el look con respecto al jean ancho en clave comfy, holgado y de tiro bien alto para alargar la zona central del cuerpo.

¡La combinación de prendas mejor aplicada que le vimos a la hermosa Clarissa Molina! Y claro, el resultado es un estilismo perfecto que, además, está en todos los detalles. La paleta elegida es puro contraste: clásico rojo contra azul para potenciarse uno al otro ¡un gran combo!

Y tú ¿Te animas a inspirarte en este lookazo de Clarissa Molina para conseguir un outfit similar, pero a tu aire? ¡Adelante! Aplica sus tips y verás como los jeans anchos favorecen a cualquier figura porque siempre afinan arriba al marcar cintura y alargar el torso y equilibran abajo, mucho más si lo usas con una prenda crop. Clarissa con otro modelo de crop top - Fuente. People Español

Para el calzado ¡prueba con las sneakers de moda con super plataformas que impuso Shakira o unas track doble suela de All Stars para ganar unos centímetros!

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.