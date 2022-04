Duelo de estilos: Dua Lipa vs. Miley Cyrus

Dua Lipa, de 26 años, y Miley Cyrus, de 29 años, son grandes amigas y su videoclip "Prisoners" ya cuenta con casi 100 millones de reproducciones en YouTube. Ambas tienen una gran popularidad tanto en su país como en el mundo, pero una de las grandes diferencias que tienen es su estilo para vestirse.

Miley Cyrus

Miley Cyrus conoció la fama a muy temprana edad luego de protagonizar "Hannah Montana" en Disney a los 14 años. Una vez que finalizó el programa decidió dedicarse a la música y siempre tuvo dos características que la diferenciaron del resto: su voz ronca y su rebeldía.

A la intérprete de "Party in the USA" le gustan los looks atrevidos y transgresores que marcan toda su figura. Muchos la consideran una Madonna moderna y es una de las artistas más extravagantes del espectáculo y sus prendas son rockeras y punks, entre las que se destacan outfits de cuero y colores oscuros.

Miley Cyrus busca mostrarse como una femme fatale y muchos de sus trajes tienen transparencias y aberturas como lo demostró en su última gira Attention. Uno de los looks que más llamó la atención fue un body negro ajustado con un escote de red hasta el ombligo y también en los brazos.

Dua Lipa

Por su lado, Dua Lipa también lleva un estilo atrevido, pero más clásico y parecido a lo que usan Kendall Jenner, Gigi Hadid o Emily Ratajkowski. Hoy es una de las nuevas referentes del pop y su nombre ya es reconocido internacionalmente, por lo que todas las cámaras la siguen cada vez que se presenta en un evento o camina por la calle.

Tiene una gran relación con Donatella Versace e hizo su debut como modelo en la pasarela de la firma italiana para la Semana de la Moda de Milán. Abrió el desfile con un traje negro estilo blazer adornado con alfileres coloridos y sandalias de plataforma y cerró el mismo luciendo un atuendo de dos piezas, color rosa brillante y sandalias estilo gladiador en un tono magenta. Para ambos looks lució el pelo lacio.



"¡Es un honor abrir y cerrar el show de Versace esta noche en Milán, un momento surrealista que nunca olvidaré! Donatella Versace sabes que seré tu chica Versace para siempre", escribió en Instagram.

El look de Dua Lipa para los Grammy 2021. Fuente: Instagram @dualipa.

Para los shows elige bodys muy sensuales con transparencias, brillos y que marquen toda su silueta, pero no muy arriesgado. A Dua Lipa le gusta estar a la moda sin dejar de lucir sensual como en los Grammy del año pasado donde sorprendió con una outfit fucsia que consistió en un capa oversize que cuando se la quitó sorprendió con un mini conjunto del mismo tono.

Miley Cyrus y Dua Lipa tienen una gran relación aunque sus estilos sean diferentes. Mientras que la ex chica Disney es atrevida, más salvaje y dark, la intérprete de "Future Nostalgia" apuesta por la moda y las tendencias del momento para elegir sus outfits.