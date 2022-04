Inspírate en Dua Lipa y lleva los jeans de tiro bajo con estilo

Dua Lipa es la cantante que todas las marcas quieren vestir y usar para sus campañas. Además, inspira a firmas reconocidas como Versace e incluso desfiló para la casa italiana de diseño. Como buena fashionista, pone a prueba las tendencias y hoy es el turno de los jeans de tiro bajo.

Los jeans de tiro bajo son un must-have este 2022 y todas las celebridades del momento nos lo demuestran como Dua Lipa, quien los lleva de una manera particular pero accesible para todas.

Dua Lipa recorre las calles con los jeans de tiro bajo más 90´. Foto: Instagram.

A Dua Lipa le gusta mezclar estilos y sacar nuevas ideas para sus looks como en esta ocasión que fusionó sus jeans cargo negros junto con un top híper sensual negro con grandes aberturas centrales y una chaqueta de cuero marrón estilo militar. Las gafas XXL marrones le dan ese toque juvenil y arriesgado al que igual que su top.

Recuerda que los jeans cargo agregan mucho volumen, por ende, lo más recomendable será no añadir más peso visual en otras zonas del cuerpo, sino por lo contrario, apostar por prendas más ceñidas,

La cantante se anima a los jeans de tiro bajo con prendas más formales como camisas. Foto: Instagram.

Dua Lipa también apuesta a los clásicos jeans rectos de tiro bajo que son los más difíciles de llevar. ¿Por qué? Porque suelen crear una figura corporal muy cuadrada que para muchas mujeres puede no ser favorecedora. Es por esto que a las mujeres de cuerpo rectangular o con caderas prominentes no les recomendamos llevar estos jeans porque no las estilizarán de la manera correcta.

En este caso, la cantante optó por unos jeans azul claro junto con una camisa celeste, medias blancas y sandalias negras. Por supuesto que las grandes gafas de sol no podían faltar para darle ese toque urbano que le encanta imponer.

¿Jeans de tiro bajo para la noche? ¡Dua Lipa dice que sí! Foto: Instagram.

Los jeans de tiro bajo también pueden usarse por la noche y si no lo crees, mira a Dua Lipa. La artista se decantó por unos jeans casi blancos junto con un top o body lencero negro y un blazer negro. A este look puedes combinarlos con unos súper tacones, sandalias o zapatillas, dependiendo el estilo que quieras mostrar.

Dua Lipa nos regala distintos looks con jeans y nosotras te damos las claves para que aprendas a usarlos de la mejor manera.

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!