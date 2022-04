Tres looks a todo color ideales para lucir en bodas

Las bodas son un acontecimiento importante para la vida de las personas, ya sea de quienes contraen matrimonio, los familiares o los amigos que desean compartir este momento. Muchos comienzan a preocuparse con anticipación por el outfit, pero no hay que desesperarse ya que hay distintos tipos de vestidos que puedes elegir dependiendo si la celebración se realizará de día o de noche.

Toda fiesta tiene su código de vestimenta y es importante lucir el vestido correcto para no llamar tanto la atención o, en contraposición, para no estar demasiado sencilla. La primera clave para elegir un look de boda es estar cómoda, usar el estilo que más nos gusta y no necesariamente gastar mucho dinero.

El segundo paso a tener en cuenta es el tipo de la fiesta. No es lo mismo una boda en un salón de noche a uno que se realiza durante el día en el campo. Por lo tanto se debe preguntar a los novios si el código de vestimenta es formal y de largo, o más relajado.

¿La regla básica? Nunca elegir un vestido blanco, el beige, el champagne y el hueso. El negro nunca falla, principalmente de noche, y en el caso de elegir un color tener en cuenta en tono de la piel y del cabello. Por ejemplo, a las morenas les sientan perfectos las tonalidades intensas como el rojo, violeta, verde y azul, mientras que a las rubias el morado y rosado son los colores que más resaltarán su piel.

Largo para la noche

El clásico vestido que nunca pasa de moda para un casamiento de noche al ser largo, de tela tipo raso y color uva. Este look es perfecto por sus detalles: un profundo escote muy delicado con costados abiertos, una faja, volados en los hombros y un clutch verde esmeralda que combina a la perfección.

Un vestido en este color resaltará tu piel si la ocasión es nocturna. Fuente: Pinterest Glam.

Dos piezas, perfecto para el día y para la noche

Hay looks que son híbridos y se pueden apostar para cualquier tipo de casamiento. Los vestidos de dos piezas, o conjuntos, están en auge desde el 2021 y aunque se crea que es ideal para mujeres jóvenes, también lo pueden llevar las mayores de 40 años como lo demostró Jennifer López cuando lució un look igual de la firma francesa Hervé Léger.

Los conjuntos de dos piezas son una gran opción para una boda de día o de noche. Fuente: Pinterest Glam.

Corto para el día

Para las bodas de día son perfectos los estampados, principalmente aquellos vestidos que llevan flores de muchos colores. Se pueden elegir cortos o largos, dependiendo del día y la personalidad de cada una, ya que se trata de una prenda campestre y más fresca.

Fuente: Pinterest Glam.

Si bien en todas las fiestas hay que seguir una regla de vestimenta, cada uno debe elegir lo que le hace sentir mayor comodidad.

¿Cuál de estos vestidos elegirías para ir a una boda?

