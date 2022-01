El conjunto de Jennifer Lopez ideal para usar de noche

Hace ya más de un año que Jennifer Lopez y Ben Affleck retomaron su relación, pero el mundo no para de hablar de ellos. No es para sorprenderse, ya que cada vez que aparecen en un evento público derrochan estilo y glamour, al punto que las cámaras no paran de enfocarlos.

Así ocurrió durante la premiere de "El Último Duelo", la última película de Affleck junto a Matt Damon, Adam Driver y Jodie Comer, en la que ambos se robaron todo el protagonismo, principalmente JLo. La cantante lució un fantástico conjunto de dos piezas de la firma francesa Hervé Léger de color café, una de las últimas tendencias.

Este look monocromático está lleno de brillos y le permitió mostrar sus abdominales marcados, producto de todo el entrenamiento que hace diariamente. El crop top es de manga larga y cubre hasta el cuello, y lo combinó con un peinado tirante de media cola baja y un maquillaje a tono de colores tierras, al igual que los zapatos y la cartera.

A sus 50 años, Jennifer Lopez volvió a demostrar que no hay edad para ciertas prendas y el conjunto de dos piezas es furor en todo el mundo. Consta de un top y una pollera, que si bien están por separado forman parte del mismo conjunto y es ideal para una fiesta, un cumpleaños o cualquier evento, tanto con pollera corta como larga.

Fuente: Instagram @jlo.

¿De qué se trata "El Último Duelo"?

Esta película histórica es de suspenso y está dirigida por Ridley Scott, el mismo director de "Alien" (1979), "Thelma y Louise" (1991), "Gladiador" (2000), entre otras. La historia está basada en el libro "The Last Duel: A True Story of Trial de Combat in Medieval France" del escritor Eric Jager y lo interesante es que el guión está escrito por Ben Affleck, Matt Damon y Nicole Holofcener.

Noticias Relacionadas Jennifer Lopez se anticipó a la combinación del verano: kimono y bikini

"El Último Duelo", ambientada en la Francia del siglo XIV, se estrenó en octubre del 2021 y gira alrededor de Marguerite de Carrouges, una mujer que dice que fue violada por el caballero Jacques Le Gris, el mejor amigo de su marido. Al no creerla nadie, su marido acusa a su mejor amigo ante el rey Carlos VI, quien decide autorizar un duelo a muerte entre ambos.

La producción hizo el rodaje de la película en varios lugares de Europa como Dordoña, en el castillo medieval de Berzé-le-Châtel, Borgoña, ambos en Francia, y en Dublín y Cahir, Irlanda, pero por la pandemia de coronavirus tardó más de la esperado. La película recaudó hasta el momento $30.000 de dólares, mucho menos del presupuesto de producción que fue de $100 millones.

¿Qué te parece el conjunto con el que Jennifer Lopez acompañó a Ben Affleck a la gala de El Último Duelo?