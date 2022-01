Stefi Roitman y Sofía Reyes se enamoran de un mismo estampado

Stefi Roitman es una influencer argentina recién casada con Ricky Montaner, trabaja como conductora en algunos programas de televisión. Sofía Reyes es una cantante mexicana que está arrasando con sus hits como "Casualidad" y nos engalana con sus looks. Ambas influencers llevaron el mismo print tendencia 2022 y tú puedes elegir quién lo llevó mejor.

El estampado a cuadros es uno de los prints más clásicos y que más se usará este 2022. Por supuesto que influencers como Stefi Roitman y Sofía Reyes no podían no llevarla y nos muestran cómo hacerlo con estilo en estos looks.

Stefi Roitman eligió un tapado a cuadros súper atractivo. Foto: Instagram.

Stefi Roitman visitó Disney y aprovechó para sacarse fotos con las típicas orejas de Minnie Mouse. El look que eligió para ese día tenía un tapado en blanco y negro con estampado a cuadros, que fue el protagonista del atuendo. Además, la conductora se decantó por un vestido blanco y negro con originales dibujos que combinó con medias finas negras transparentes, sobre ellas se puso medias blancas con líneas rojas y unas botas de plataforma track negras.

Sofía Reyes se anima a un look súper jugado con chaleco estampado. Foto: Instagram.

En el otro lado tenemos a Sofía Reyes, quien le dio la vuelta al chaleco con estampado a cuadros. La cantante optó por un chaleco extra largo en blanco y negro y lo combinó con otras prendas tendencia como el pantalón negro de pinzas sastre negro, top de mangas largas de estampado psicodélico, mocasines rosas con aplique de joya y bolso estampado en lila y blanco. Un look súper arriesgado con muchas tendencias que todas podemos animarnos a usar.

El estampado a cuadros puedes llevarlo en cualquier prenda que quieras como chalecos, camisas, tops, pantalones, vestidos y faldas y combinarlos con otras prendas clásicas o de vanguardia si quieres arriesgarte a nuevos looks como Stefi Roitman y Sofía Reyes.