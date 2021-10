Los espectaculares bolsos de la colección de Irina Baeva

Es una de las figuras más destacadas de México en la actualidad. Actriz y modelo, Irina Baeva es dueña de una belleza “made in Rusia” la cual potencia con elegantes atuendos y un estilo más que personal. En esta oportunidad, compartimos todos los detalles acerca de su impactante colección de bolsos y te contamos por qué vale la pena tenerlos.

Irina Baeva y su impactante colección de bolsos

Irina Baeva, luciendo uno de los tantos bolsos de su colección - Fuente: Instagram



Nacida en 1992 en Moscú, Rusia, Irina Baeva deslumbra a todo México con su belleza, y en especial a Gabriel Soto, el galán de telenovelas con quien está en pareja desde hace ya más de 2 años.

Con más de 3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, la artista rusa no duda en compartir su belleza y todo lo que gira en torno a la misma, como es el caso de su estilo y de las prendas que elige para lucir.



Muchas veces sutil, y a veces hasta usando conjuntos deportivos, podría decirse que Baeva es un tanto discreta con las vestimentas en sí. No obstante, sucede todo lo contrario con lo que parecería ser una de sus grandes pasiones: su colección de bolsos.



Profundizando en su Instagram, se observa que la pareja de Gabriel Soto no tiene afinidad por una única marca, aunque sí es evidente que prefiere las marcas de lujo.



Para muestras, basta con mencionar que algunas de ellas son Chanel, Christian Dior, Gucci, Louis Vuitton, Prada y Bottega Veneta.

Como si fuese poco, Irina parece ser una experta a la hora de combinar sus bolsos con su outfit personal, lo cual se nota, por ejemplo, en que posee un bolso de viaje de Dior que tiene su continuación en el diseño de una chaqueta.



Al mismo tiempo, todo parece indicar que la actriz rusa tiene un bolso para cada ocasión de la vida cotidiana. En este sentido, basta con observar el Prada a base de tela que usa para salidas veraniegas.



Irina Baeva: 5 de sus bolsos más destacados



1. Deauville, de Chanel.



También ideal para viajes, ya que cuenta con un gran espacio interno, Irina Baeva posee este modelo en su versión gris.

Amplio y sobrio, un bolso para combinar con muchos estilos. Fuente: Etoile Luxury Vintage





2. Oblique Saddle Bag, de Dior.



Si hay un color que la rusa sabe lucir mejor que nadie, ese es el rojo



3. Montaigne, de Dior.



Otro de los bolsos Dior que forman parte de la colección de Baeva. En este caso, se trata de un modelo más chic a base de color pastel.

Clásico y combinable, así es el Montaigne, una apuesta infalible.

4. Sicily, de Dolce & Gabbana.



Si se trata de marcas prestigiosas, la firma italiana no podía faltar para Irina Baeva.

Soberbio y estiloso, ideal para el día y la noche. Fuente: Mytheresa

5. Cangurera Gucci.



Con esta pequeña cangurera, la actriz de 28 años demuestra que incluso se puede ser cool en el día a día.

Irina Baeva luce espléndida su cangurera de Gucci. Fuente: ¡HOLA! México



Teniendo en cuenta todo lo mencionado...