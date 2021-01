Duelo de looks de fiestas: ¿Juliana Awada o Fabiola Yáñez?

Ya te habíamos anticipado el duelo de estilos entre Fabiola Yáñez y Juliana Awada, pero hoy traemos una segunda edición especial: sus looks de fiestas.



¿Qué se pusieron y quién estuvo mejor? Ambas impecables, pero completamente diferentes, nos permitieron ver sus outfits para lo que fue la Navidad y la llegada del Año Nuevo.



Juliana Awada, ex primera dama y esposa de Mauricio Macri, opta por outfits "sencillos y relajados", mientras que Fabiola Yáñez, actual primera dama y pareja del presidente Alberto Fernández, va por más y apuesta a conjuntos elegantes.

Juliana Awada: Navidad y Año Nuevo "al natural"

No fue Juliana quien publicó su look a las redes, ni tampoco hay material disponible sobre su outfit para la Nochebuena. Sin embargo, el ex presidente de la Argentina, Mauricio Macri, realizó un dulce posteo en el que se lo ve junto a la pequeña Antonia y su esposa:







Allí vemos a Juliana "como siempre": jeans rotos, camisa celeste impecable y un maxi sweater. Muy al natural, sin maquillaje y con un "falso despeinado", Juliana sigue luciendo fresca y a la moda. Lleva además un clásico reloj y su sonrisa de siempre.



Aunque nos quedamos con las ganas de ver el outfit de Nochebuena de Juliana Awada en 2020, tenemos el archivo del año anterior: un espectacular vestido coral largo que dejó ver sus hombros.







En cuanto a Año Nuevo, Juliana realizó un posteo para dar la bienvenida al 2021, en la que se la vio natural, total white y con géneros frescos y despojados. "Les deseo un 2021 lleno de paz, salud y mucho amor", fueron sus palabras.





Fabiola Yáñez: los looks que eligió para Nochebuena y Año Nuevo

No es la primera vez que la primera dama luce tonalidades rojizas o corales. Esta vez, hizo público su look de Nochebuena con un posteo junto a Alberto Fernández, en el que dedicó unas breves palabras como homenaje a "las personas que ya no están".







Allí la vemos con un vestido corto de color rojo, sandalias plateadas y un peinado semi-recogido hacia el costado. Clásica, tradicional y muy cómoda. En cuanto al presidente, optó por una sencilla camisa blanca para mostrarse simple y casual.



Fabiola ya había anticipado un look similar en un posteo anterior, en el que se la vio con un vestido coral entallado (un ítem que repite seguido, ya que le favorece) en un evento en el cual se reunió con la primera dama de Brasil, Michelle Bolsonaro.







En cuanto al look de Fabiola Yáñez para Año Nuevo, "nos hizo las cosas más fáciles" que Juliana (¡Ya que publicó todo!).



Primero, realizó un posteo junto a Alberto Fernández luciendo un vestido largo estilizado y con un drapeado en el escote. Por supuesto, total white. Ése tipo de vestidos le sientan impecable y destacan su figura.





Días después subió lo que pudo ser su look de noche: mucho más relajado para estar "en casa". Dentro de sus palabras dijo

"Gracias por todos los mensajes y por todo el amor", ya que Fabiola es muy querida por el público argentino.





Allí lució un vestido corto, chal con flecos y sandalias metalizadas. Como siempre, acompañada por Alberto Fernández, pero esta vez con un rodete totalmente recogido y un mechón natural al frente.







¿Quién ganó este duelo? ¡No lo sabemos! Queda a criterio de cada lector. Lo cierto es que, tanto Juliana Awada como Fabiola Yáñez, han sabido cultivar el cariño del público y estar bajo la lupa de los críticos de moda como una digna primera dama lo debería hacer.