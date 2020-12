Duelo de estilos: ¿Juliana Awada o Fabiola Yáñez?

Fuera de todo chiste, no existen reglas universales para definir qué estilo es mejor a la hora de vestirse. Sin embargo, los principales críticos de moda y quienes se dedican a analizar cuestiones de ceremonial y protocolo ponen el foco sobre la figura de la primera dama, mandato tras mandato.

Por un lado, Juliana Awada. Su estilo está orientado como "country style", relajado, clásico pero a la vez siempre con un toque vanguardista. Recordemos que Awada es empresaria textil y conoce muy bien el rubro de la moda. Su marca (llamada igual que su apellido) es un negocio familiar que tiene presencia en Argentina, Chile y Uruguay.







Por el otro, Fabiola Yáñez. La actual primera dama argentina es periodista y actriz. Es la estilista Carolina Marafioti quien se ocupa de sus looks y, hasta ahora, viene haciendo un trabajo impecable y muy destacado por los críticos.







Juliana Awada, quien ya "no tiene la presión" de estar siempre impecable (aunque lo está), opta por conjuntos frescos, cómodos y simples. Las maxi-camisas son un clásico en su guardarropas. El calzado siempre bajo y con un toque chic también es un sello de sus looks.





Sin embargo, cuando tiene eventos de fiesta o noche no ahorra en brillos. Que sea clásica y delicada no significa que no se anime a subir la sensualidad cuando los eventos lo ameritan. En este posteo junto a Mauricio Macri, saludándolo por sus 9 años de casados, se la vio totalmente moderna, sexy y elegante.







Fabiola Yáñez sí está un poco más observada por las cámaras en la actualidad. Por lo tanto, "le sube la elegancia" a sus outfits con el fin de ocupar adecuadamente el rol glam de primera dama.



Suele elegir sastrería, opciones monocromáticas y vestidos largos. Por su estatura y contextura física, los cortes entallados en la cintura le sientan muy bien.



Algo interesante para destacar es su maquillaje siempre perfecto. Piel impecable, ojos definidos y labios según la ocasión. Cuando los primeros planos toman su rostro Fabiola luce bellísima, como observamos en este posteo.







Sin embargo, al momento de relajarse, Fabiola Yáñez elige conjuntos deportivos en color nude, prendas holgadas y calzado bajo. Así se la vio jugando en la Quinta de Olivos con su mascota en el jardín. Que sea primera dama no significa que no tenga sus momentos de relajación y comodidad.







No obstante, difícil es competir contra el charme natural de Juliana Awada, quien viene acostumbrada a looks minimalistas perfectamente creados y tiene el acento de primera dama incluso antes de serlo.



Muchos críticos de moda aseguran que ven un gran parecido con la reina Letizia de España, con quien se la puede ver en una fotografía juntas.