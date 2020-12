Fabiola Yáñez vs. Juliana Awada: ¿cómo es la relación entre las primeras damas?

Juliana Awada dejó su título de primera dama el año pasado cuando asumió Alberto Fernández a la presidencia y su lugar lo ocupó Fabiola Yáñez. Ninguna de las dos se ha pronunciado sobre la otra, pero demostraron que sus estilos son completamente opuestos.



Lo poco que comparten Awada y Yáñez es su perfil bajo en público, pero sus actividades en el rol de primera dama sí son distintos. Ambas acompañaron a los presidentes a muchos actos, conmemoraciones y eventos solidarios, pero deciden mantener un perfil bajo cuando están al lado de ellos.









La gran diferencia entre ambas es su aporte al gobierno. Durante el gobierno de Mauricio Macri, Awada tomó una postura más pasiva y tradicional: se ocupó de las tareas domésticas como redecorar la Quinta de Olivos y acompañar a su marido a las ceremonias.



"Más allá de que sea nuestra casa durante cuatro años, es la casa de todos y tiene que verse bien, hay que cuidarla", dijo en una entrevista al diario La Nación poco tiempo antes de abandonar la Quinta de Olivos, en el partido de Vicente López.



Awada también cultivó su propia huerta, de la que se expresó en varias oportunidades como una fanática. Para ello trabajó con ProHuerta, un programa de políticas públicas que promueve las prácticas productivas agroecológicas para el autoabastecimiento que pertenece al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.







"Uno de los mejores consejos que me dio Michelle (Obama) es que no me olvidara nunca de que nosotras somos el sostén emocional de nuestros maridos y nuestros hijos", contó.



El caso de Fabiola Yáñez es opuesto. La pareja del presidente Alberto Fernández (no están casados) es conocida por muchos por su trabajo como actriz y periodista, pero desde que asumió como Primera Dama en 2019 tiene un rol activo en la política.



Su causa principal son los niños, como recordó en varias entrevistas. Si bien acompaña al Presidente en muchos eventos, a fines de agosto visitó sola la escuela rural N° 313 "Justino Solari" en colonia Isolina, de la Provincia de Misiones y a partir de ese momento comenzó a recorrer estos espacios en el Conurbano bonaerense.







"Me emocionó ver los ojos de los niños llenos de ilusiones y de sueños. Mientras la bandera subía por el mástil hacia el cielo azul, pensaba en la enorme responsabilidad que tenemos como adultos de motivar, educar, guiar, cuidar, amar y acompañar a nuestros niños en su camino hacia la vida adulta", comentó en una publicación cuando visitó el lugar.



Aún queda mucho tiempo para que Alberto Fernández termine su primer mandato y Yáñez ya dejó en claro con sus actividades que su lucha será mejorar los espacios para que los chicos tengan mejores condiciones.