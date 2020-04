Benito Fernández: barbijos para niños con mucha onda

View this post on Instagram

Calentan MOTORES ud83dude31 SE VIENEN MASCARAS BY BENITO ... con mi ADN y mis telas ... van a ser con un fin SOLIDARIO ... .... mis modistas de alta costura desde sus casas le VAN a dar MAGIA ... van a tener q esperar una semana #todosjuntospodemos #quedateencasa @benito.oficial De esto vamos a salir todos juntos ud83dudc95ud83dudc95ud83dudc95ud83dudc95ud83dudc95 Van a ser subastadas a toral beneficio del @apelizalde Hospital Pedro de Elizalde CASA CUNA