Adidas lanzó una edición limitada de zapatillas que todos quieren tener: ¡Superstar Run-DMC!

El famoso modelo de zapatillas Adidas Superstar cumple 50 años en el mercado y para celebrarlo la marca lanzó una edición limitada en colaboración con Run-DMC.

Este diseño además de exaltar el modelo más demandado, busca reivindicar su relación con los narcotraficantes y las bandas de delincuentes juveniles. Es que las mismas, en 1986, actuaban en el Madison Square Garden. De hecho, en un momento del concierto, Darryl DMC McDaniels se dirigió al público para decirles “quitáoslas de los pies y levantadlas”. Fue allí cuando cuarenta mil personas que abarrotaban el recinto neoyorquino agitaron sus zapatillas por encima de sus cabezas y la banda comenzó a interpretar My Adidas.

Messi y 10 más: quiénes son los nominados al premio The Best al mejor jugador del año

Inmediatamente los raperos escribieron una canción de la criminalización de las zapatillas y dejaron en claro que, a pesar de su aspecto, eran personas honestas, responsables, que contribuían con eventos solidarios y que apostaban por la convivencia pacífica. Es decir:

“And out of speakers I did speak / I wore my sneakers but I'm not a sneak”.