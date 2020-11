Sin tacones: los 6 pares de zapatos que están destronando a las zapatillas

View this post on Instagram

*SOLD* Iu2764ufe0fMaryJanes~90s Kenneth Cole Unlimited~Satin maryjanes w double cinch in the ankle~absolute beauties~fits 7.5 -8~$42 #thirdeyevintage3 #depop #depopseller #kennethcole #maryjanes #90smaryjanes #sustainablefashion #shoplocal