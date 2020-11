La princesa Leonor cumple 15 años y el mundo entero está cuestionando su vestuario

View this post on Instagram

ud83cudf39HAPPY 15th BIRTHDAY Princess Leonor!ud83cudf39 . ud83cudf82May you have many more blessings than you have ever wished for!ud83cudf82ud83cudf81ud83cudf8aud83cudf88ud83cudf39ud83dudc96ud83dude0d . . . . . . . . . . . #PrincessOfAsturias #PrincesadeAsturias #PrincesaLeonor #LeonordeBorbon #InfantaLeonor #Leonor #Princess #Princesa #KingFelipeVI #QueenLetizia #ReyFelipeVI #ReinaLetizia #CasaReal #FamiliaRealEspau00f1ola #LaFamiliaReal #SpanishRoyalsu00a0#SpanishMonarchy #SpanishRoyalFamily #Spain #Realeza #Espau00f1a #Royalty #Royals #Beauty #BirthdayGirl #Teen