"No todo es Covid": Española muere de cáncer luego de seis meses esperando un turno

Leonor Gil, una madre española de 54 años, falleció el pasado mes de septiembre a causa de un cáncer de colon con metástasis después de intentar sin éxito durante seis meses que le una cita médica presencial, informa la cadena de radio Cope.

Jonathan Martínez, hijo de la fallecida, relató que su madre comenzó a tener en febrero molestias de estómago, que en una primera consulta médica atribuyeron a "falta de hierro", por lo que le administraron unos medicamentos. "En ese momento ya tenia cáncer, aunque no se había terminado de manifestar", aseveró.

Sin embargo, la mujer siguió sintiéndose mal en marzo, por lo que su familia, residente en Palencia, intentó conseguir una nueva cita médica, lo que resultó imposible en medio de la crisis sanitaria a causa de la pandemia de coronavirus.

"La gente tiene que saberlo... hay muchos casos así, no solo están muriendo personas de coronavirus, también hay pacientes con otras dolencias que deben atenderse"

La cita médica presencial no le fue concedida, mientras que en citas telefónicas le dijeron en dos ocasiones que "eran gases y tomase Aerored". Por otro lado, el hecho de que tuviera fiebre hizo que los sanitarios sospecharan que podía tener covid-19, por lo que le realizaron 6 pruebas de PCR, resultando todas negativas. "No todo es coronavirus", asegura el hijo, que lamenta que no se atendiera a su madre a tiempo.

En los meses posteriores, la salud de Leonor empeoró considerablemente. En agosto consiguió finalmente una consulta con su médico de cabecera, que la derivó de urgencia al hospital, donde "le detectaron un cáncer de colon con metástasis en el hígado", falleciendo 17 días después del diagnostico.

"Mi madre tenía toda una vida por delante"

"La gente tiene que saberlo. Deben conocer que hay muchos casos así, no solo están muriendo personas de coronavirus, también hay pacientes con otras dolencias que deben atenderse. Mi madre tenía toda una vida por delante, era una mujer sana, hacía deporte y ahora sabemos que tenia un alto umbral para el dolor. Estamos destrozados", confiesa Jonathan.

