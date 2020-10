Tras ser detenida por resistirse al desalojo, liberarán a Dolores Etchevehere

Luego de ser detenida por resistirse al desalojo, liberarán a Dolores Etchevehere. Los militantes del proyecto Artigas finalmente dejaron el campo de la familia Etchevehere en la tarde de este jueves.

Oscar Sobko, fiscal de Entre Ríos informó en la noche de este jueves a los diarios locales que permanecerá en la Comisaría de la localidad de La Paz. Allí, deberá designar un abogado y luego de todos los trámites administrativos, será puesta en libertad.

La jueza María Carolina Castagno había resuelto la “restitución inmediata” del campo usurpado de los hermanos Etchevehere. Castagno revocó un fallo del magistrado Raúl Flores que la semana pasada rechazó desalojar el predio, en contra de lo que habían pedido Luis Etchevehere, sus hermanos Sebastián y Juan y su madre Leonor Barbero Marcial. Dolores apelaría la decisión judicial.

Así fue detenida Dolores Etchevehere por la Policia de Entre Ríos. No sabemos dónde está siendo trasladada. pic.twitter.com/c6iWHnUK8S — ProyectoArtigas (@ProyectoArtigas) October 29, 2020

Tras 14 días de conflicto, la jueza falló "disponer el reintegro inmediato" del campo a Las Margaritas S.A., en la persona de Leonor Marcial de Etchevehere, que junto a sus tres hijos varones había pedido el desalojo del predio familiar bajo el argumento que había sido usurpado ilegalmente por 40 personas el pasado 15 de octubre.



La magistrada aclaró que el fallo no abarca la cuestión de fondo -el pleito entre los hermanos sobre la herencia familiar- sino que se aboca a definir la pertinencia de la medida cautelar solicitada.



Además, consignó que el fallo que dispone el desalojo "no quiere decir que Dolores Etchevehere no tenga derecho a reclamar sus derechos sucesorios", sino que eso debe resolverse en otra instancia judicial.