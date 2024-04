Ley ómnibus: los puntos sin acuerdo que pueden repetir la historia en Diputados

El Gobierno nacional no quiere repetir los erros de principio de año y que la ley ómnibus caiga nuevamente. Así que cuidó paso por paso los manejos y la negociación política para que todo salga como corresponde. Sin embargo, todavía hay algunos puntos en los que no hay acuerdo y las negociaciones seguirán durante el fin de semana, previo a la sesión del lunes.

"Si en el escritorio no tengo una planilla que diga quiénes van a votar a favor de cada artículo, no sesionamos", dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el martes por la noche a un grupo de diputados nacionales. El oficialismo hizo un giro de 180 grados en su estrategia política para aprobar la ley ómnibus y que no ocurra lo mismo que en febrero, cuando fueron al recinto sin acuerdos y se desgranó el proyecto en la votación en particular.

Pero todavía hay puntos en los que no hay acuerdo entre el oficialismo y la oposición dialoguista. El principal de estos tiene que ver con el impuesto al tabaco. La Libertad Avanza decidió eliminar de la primera versión un artículo que eliminaba los tributos mínimos y de subir del 70% al 73% el impuesto interno.

Esta decisión del oficialismo apuntaba principalmente al único beneficiario del régimen del impuesto mínimo, la tabacalera Sarandí, que después de varias cautelares logró sortear este tributo y vende sus productos a un precios mucho más bajo en el mercado. Así, a lo largo de varios años de beneficios logró acaparar el 40% del mercado.

El jueves se firmó el dictamen de la ley ómnibus y del paquete fiscal.

Frente a esto, el radicalismo y Hacemos Coalición Federal (HCF) buscan una mayoría para imponer en el recinto la redacción del mismo artículo que había puesto el oficialismo en la primera versión. Para eso, podrían contar con el apoyo del Frente de Izquierda y del kirchnerismo, y así romper uno de los negociados tabacaleros más grandes del país.

"Nosotros no queremos quedar pegados a ningún tipo de lobby, ni el de Sarandí, ni las otras tabacaleras. Así que vamos a proponer que se trate el mismo artículo que propuso La Libertad Avanza y después, sin explicación alguna eliminaron", le dijo a MDZ una fuente parlamentaria.

La estrategia para que todas las tabacaleras paguen el impuesto

La articulación para hacer esta jugada es con la UCR y con los bloques de partidos provinciales que responden a sus gobernadores. Las provincias productoras no sólo están interesadas en recaudar más en este contexto de ajuste, si no que quiere apuntar a una igualdad de condiciones entre Sarandí y el resto para que lleguen nuevas inversiones.

El kirchnerismo quiere tratar el DNU 70/23 el martes.

El radicalismo y el bloque de Miguel Pichetto, por su parte, miran de reojo al PRO y a LLA por la decisión de no sumar este punto en el dictamen. Sostienen que están jugando con los intereses de compañías que recibieron beneficios judiciales para no pagar estos tributos.

Durante todo el fin de semana habrá negociaciones cruzadas entre los diputados para definir el límite que le dan.

Una reforma laboral que no golpea a los gremios

El otro de los puntos que no termina de cerrar entre el oficialismo y los aliados fue el acuerdo entre Miguel Pichetto y La Libertad Avanza para no tocar la "caja de los sindicatos". Así lo ve la UCR que buscó los avales de la Casa Rosada para un cambio en el régimen laboral mucho más profundo, que elimine las "cuotas solidarias" que cobran los gremios.

Claro, la CGT también fue a la Casa Rosada semanas atrás y se reunieron con Guillermo Francos y Nicolás Posse, en una reunión muy amable de parte de los dos sectores. Ahí cada uno fijó sus prioridades y la caja de los sindicatos siempre es algo que da que hablar. Martín Menem no quiere repetir los errores que cometió en febrero.

El radicalismo propuso una reforma laboral mucho más ambiciosa que la que finalmente se terminó dictaminando, en la que también se avanzaba contra el derecho a huelga, los bloqueos a empresas, las obras sociales y demás. El miércoles de la semana pasada Miguel Pichetto frenó todo esto y entró en riesgo la ley ómnibus. "Nada de todo esto se aprube", dijo el exsenador que sólo quería una reforma con tres puntos: creación del fondo de cese laboral, extensión del período de prueba y la eliminación de las multas por trabajo informal.

Incluso, Pichetto indició que esta reforma debía tratarse por fuera de la ley ómnibus porque "no se podían seguir sumando temas tan distintos". Esto encendió la mecha de la UCR que el miércoles estuvo a punto de romper todos los acuerdos si estos cambios en el regimen laboral no se trataban.