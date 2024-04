Allasino: "Tenemos la menor cantidad de empleados públicos y el Gobierno no nos lo premia"

Espontáneo y sin rodeos, Esteban Allasino, el intendente de Luján de Cuyo, en la entrevista con MDZ, cuenta cómo es su vida cotidiana entre los vecinos, los reclamos, las soluciones que va dando a una crisis económica que nos atraviesa aunque sin embargo, no se queda en la queja. A veces, parece pecar de demasiado optimista, pero se lo ve enfocado en buscar respuestas concretas para el día a día del municipio y evade cualquier reflexión sobre la economía del país.

Aunque con firmeza, manda un mensaje al Gobierno de Mendoza. Dice que Luján ha crecido, que produce y que nadie se lo reconoce.

-¿Es un contexto complicado teniendo en cuenta la macroeconomía?

-Los precios se han disparado de noviembre a la fecha, lo que tiene que ver con obras de pavimentación, se multiplicó casi por cuatro. Eso hace que cada vez que seamos más meticulosos en cada una de las decisiones que tomamos sobre las obras.

-Hay obras como la ruta 82 que no es responsable el municipio, pero que los vecinos la reclaman ¿cómo manejan ese tema?

-La obra es muy importante. En términos de ingeniería vial, que es mi especialidad, es de lo más moderno que está sucediendo en Mendoza. Va a replicar lo que fue la Costanera hace muchos años atrás. La obra está demorada, las autoridades de Vialidad provincial lo han manifestado en muchas ocasiones, pero hay muchos vecinos que nos consultan sobre esto. Trato de poner en valor dos cosas: que va a transformar el crecimiento de Luján y que crecer es doloroso. Hay que tener paciencia. Uno ve que de a poco va a tomando un ritmo. A fin de año se va a terminar, ese es el compromiso de las autoridades provinciales. Si en tu casa, estás haciendo una remodelación, también te trae problemas, las obra pública no dista de eso.

Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

- En este contexto de crisis, ¿cuáles son las mayores demandas de los vecinos?

-Nosotros identificamos que hay un foco de ansiedad y es que no se pierda el valor de la obra pública. Todos saben que hay problemas económicos porque los vecinos viven en su vida cotidiana pero nos piden que no lo descontinuemos. Estamos haciendo un gran esfuerzo económico para sostener la obra pública. El 93 % del presupuesto de la provincia está abocado a múltiples gastos y el resto a infraestructura. En la municipalidad de Luján el 30% es obra pública. Hace 8 años que tenemos ese porcentaje. Al mismo tiempo los recursos que van a ese 30% son los pagos de las tasas municipales. Tenemos un complejo equilibrio entre actualizar las tasas y mantener las obras. Si la recaudación no cae, como lo viene haciendo haciendo hasta ahora, por ende mantendremos el plan de obras con un fuerte componente a la conservación de lo hecho. De nada sirve hacer una plaza si después la abandonás.

- Hace muy pocas semanas el oficialismo presentó el proyecto para modificar el coeficiente de equilibro de la ley de coparticipación. Ustedes comparten la mirada de Gobierno que dice que ustedes no han perdido, sino que no ganan tanto como pretendían ?

- Los municipios no creamos un producto de valor para vender. No fabrico una gaseosa y la vendo. Recaudamos de impuestos que cobra el Gobierno nacional o el provincial. La ley de coparticipación es vieja, es de 1996, tiene tres fuentes componentes. Ninguno de los tres pone en valor la productividad. Ninguno de los tres da incentivo para que un departamento crezca. Los tres componentes tienen para premiar en el esquema nacional a provincias como Formosa que el 93% de los recursos económicos que recibe son la coparticipación nacional. ¿Qué incentivo tiene el gobernador de Formosa de poner el valor la industria si a fin de mes te van a pagar lo mismo? En Mendoza hay múltiples comunas que viven de la coparticipación, casi con exclusividad.

- Incluso sus intendentes lo reconocen.

- Eso para mi es escandaloso. El segundo municipio que más aporta al producto bruto de Mendoza es Luján. Somos líderes en la parte industrial, con el petróleo, lo logístico, industrial. El lujanino es un tipo de laburo, empresario. Tenemos la composición más baja de empleados públicos por habitante y no me lo premian. No se lo premian al vecino. Lo que digo es que la ley no tiene incentivos para que los intendentes dejen de pensar en sacar la basura y se pongan a ver cómo hacer para invertir y que Mendoza crezca. La provincia hace muchos años que no crece. Lo mismo que Argentina. Lo primero, la ley es mala porque no da incentivos. Luján hizo un gran esfuerzo para que crecer. Lo que se busca con este coeficiente de la ley no premia el esfuerzo de los vecinos de Luján. De todas formas, se puede discutir, hablar sobre el tema y encontrar puntos de acuerdos. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

-¿Está participando en política partidaria? ¿Está dentro de la Unión Mendocina?

- Estoy afiliado al PRO. Me sumé a la municipalidad en 2015 con un proyecto de conservación vial, con muchos menos años que ahora, de la mano de Omar De Marchi, creyendo que iba a venir un dar vuelta la página en la Argentina. Algunas cosas mejoraron y otras no. Pero sigo perteneciendo a esa propuesta que tiene valores republicanos y pone en foco que la gente tiene que ser libre en conceptos globales y respetar los poderes. Pero no tengo más tiempo que para la gestión. Termino reuniones con vecinos a la medianoche. El día es así, tengo hijas chiquitas. Mi vida está en la gestión, 100% del tiempo ahí. La municipalidad me lleva mucho tiempo, es muy complejo. Lo hago con entrega y convicción.

-¿No va a militar la lista que lleva a Pradines como presidente del PRO?

- No formo parte de ningún esquema de las listas. Conozco a Gabriel, ojalá le vaya a bien. Pero no estoy para nada de eso en este momento de mi vida.

