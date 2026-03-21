Javier Milei regresa de Hungría y se sumerge en los reclamos para que atienda la interna en medio del escándalo con Adorni

No figuran viajes al exterior de Javier Milei en los próximos días. Luego de los múltiples viajes que encabezó el presidente en distintos países, no figuran nuevas actividades en su agenda, consignan fuentes oficiales que consultó MDZ .

Esos viajes le permitían al mandatario "oxigenarse" en medio de un contexto de cabotaje que lo suele estresar. Entre las críticas a su plan económico y en especial por la interna dentro de su propio Gobierno. Le molesta de sobremanera al jefe de Estado tener que afrontar la puja de poder entre su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo .

Hace tiempo que el líder libertario tomó la decisión de mantener el equilibrio dentro del "Triángulo de Hierro". Si bien está claro que "El Jefe" tiene predominio de fuerzas en esta constante pulseada en Balcarce 50, siguen los resquemores en medio de las causas $LIBRA, Andis y ahora por la polémica y las distintas causas en contra del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , a quien filmaron subiendo a un jet privado rumbo a Punta del Este, lo que agravó aún más las especulaciones de espionaje interno.

La secretaria general de la Presidencia cree realmente que el consultor es capaz de espiarla y de llevar a cabo acciones que dañen a la gestión solo para esmerilarla a ella o a los suyos. Considera indispensable reordenar la SIDE y colocar a sus propios alfiles, además de avanzar en otras áreas claves que hoy administra el monotributista, tales como ARCA y el Ministerio de Salud.

El presidente no se lo permite, al menos por ahora. El apoyo de Milei a su hermana es total, aunque esta semana se conoció un gesto de respaldo a Caputo para intentar mantener un cierto equilibrio en el esquema de poder. En el marco de un homenaje al economista Adam Smith, el fundador de LLA calificó al consultor de "genio" y lo destacó frente al público presente en el Palacio Libertad: “Hemos evolucionado tanto como sociedad que estamos haciendo pensar y hablar a las piedras. Esa (frase) es buenísima, felicitaciones”. La única que no acompañó el aplauso fue Karina, quien mostró un rostro adusto en ese momento.

Mesa política - Manuel Adorni, Karina Milei, Santiago Caputo La mesa política del Gobierno volvió a reunirse en la Casa Rosada de cara a una semana clave. Presidencia

En el entorno de Caputo intentaron minimizar este episodio, aludiendo a que él "odia ese tipo de reconocimiento público" y señalan que "Karina es así, auténtica". Hay distintos funcionarios que plantean la necesidad de que el presidente lleve calma a la interna o que se termine de inclinar por el lado de su familiar.

"No se puede seguir en un clima de constante tensión, cada vez está peor", remató un referente oficialista, con frecuencia semanal por los pasillos de la Casa Rosada. Por ejemplo, durante un reciente encuentro de la mesa chica, la secretaria general ordenó cubrir ventanas y accesos que permitían ver hacia los salones de reuniones. La medida apuntó a restringir la visibilidad de los movimientos internos y facilitar la circulación por los pasillos que conectan distintas áreas del edificio, en particular hacia la oficina de su colaborador más cercano, Eduardo "Lule" Menem, quien mantiene un bajo perfil desde que quedó mencionado en la causa Andis.

Mientras intenta resolver la interna sin que se resquebraje la figura de Caputo a manos de su hermana, el presidente insiste con sostener a Adorni, a pesar de que se suman nuevas causas y pruebas que complican al exvocero. El exdiputado opina que buscan "atacarlo a él y su hermana" a través del ministro coordinador por lo que desestima desplazarlo, desoyendo así a algunas personas de su entorno que entienden que lo mejor es que el expanelista se aleje de un cargo de tanta exposición y no afecte su imagen.

Mientras tanto, el karinismo comenzó a restarle peso político a Patricia Bullrich. La exministra no fue convocada a una nueva segunda reunión de la mesa política y, en un encuentro previo en Balcarce 50, fue la única dirigente que se retiró antes de su final.

En paralelo, dentro del oficialismo generó ruido su exposición pública durante el fin de semana. “Estábamos todos siguiendo los quilombos por el tema Adorni y ella lo más bien en el Lolla como si nada hubiera pasado, es raro”, deslizó una fuente de alto nivel, en referencia a su presencia en el festival.

En el entorno de Karina son claros: no se toleran gestos de autonomía política ni movimientos que sugieran aspiraciones propias. El crecimiento de la imagen de Bullrich aparece como otro factor de tensión y, según distintas voces internas, no habría disposición a facilitar una eventual candidatura hacia la jefatura de Gobierno.