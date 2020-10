Los colores it de esta primavera-verano: cómo elegir los que más te beneficien

En la nota anterior les hablé sobre las 10 prendas it de la temporada, y como lo prometido es deuda, hoy les cuento cuáles son los tonos que no pueden faltar en su guardarropa esta primavera – verano. Como bonus track, también les compartiré algunos tips para iluminar su rostro con su elección de colores. Así que, ¡no hay excusas para no renovarse esta temporada!

Colores

Como dije al principio, los neutros y acromáticos van a pisar fuerte este año. Entre ellos se destacan los tonos tierra y verdes amarronados, camel, beige y nude, grises en sus versiones más claras y el dúo que nunca pasa de moda: blanco y negro.

Colores neutros y acromáticos.

Colores neutros y acromáticos.

Colores neutros y acromáticos.

Dentro de los colores saturados, el magenta está en el top de la lista, tanto en total looks como combinado con colorado, azul, camel y blanco. Dentro de esta paleta también encontramos intensos amarillos, púrpuras y naranjas, y vibrantes rojos y azules.

Colores saturados.

Colores saturados.

Colores saturados.

Si lo tuyo son los tonos más delicados, ¡esta es tu temporada! La paleta de pasteles navega ampliamente entre los lilas y lavandas (que promete ser uno de los favoritos), pasando por los celestes, rosas, amarillos y una fusión rosa amarillenta también, hasta los naranjas desteñidos y verdes en sus versiones más claras como palta y lima.

Colores pasteles.

Colores pasteles.

Colores pasteles.

Pro tip: los tonos neón, al igual que el dorado, buscan espacio en los acentos tanto en indumentaria como en calzado y accesorios.

Cómo iluminar el rostro con los colores

Ahora bien: como siempre, el objetivo es usar la moda a nuestro beneficio, por lo que hay que tener en mente que los colores pueden potenciar -o no- nuestra piel. ¿Qué entendemos por potenciar? Que los colores iluminen, emparejen el tono y disimulen manchitas del rostro.

Aunque parezca magia, este es el efecto que produce la elección correcta de colores en nuestra tez. Por eso, a la hora de elegir colores que hagan reflejo en el rostro (como en el caso de prendas superiores, accesorios y maquillaje), debemos tener en cuenta que las pieles cuentan con subtonos que las definen como pieles cálidas, pieles frías o neutras.

Las pieles cálidas suelen presentar sonrojo durazno y cabello natural con ligeros pigmentos que tienden al dorado. Estas pieles se ven favorecidas por colores cálidos y metales dorados.

Las pieles frías, por su parte, presentan un sonrojo rosado y cabello natural que tienden al ceniza. Por eso, estas pieles responden mejor a los colores fríos y metales plateados.

Finalmente, las pieles neutras se verán favorecidas tanto por los colores fríos como cálidos. Si bien este tono de piel es menos común, existen casos.

Ahora que ya tenés toda la teoría, chequeá qué colores te benefician en el círculo cromático.

Círculo cromático.

NOTA: NATACHA CAPELLO