¿Cómo mantener el color de tu ropa negra?

Sin importar el tinte o el material de nuestras prendas, conservarlas negras es un compromiso que tenemos con nuestros guardarropas y con nosotros mismos.

Un poco de historia…

Originalmente este tinte era obtenido desde un árbol llamado “Palo de Campeche”. Poco antes del descubrimiento de América, uno de los pigmentos más caros en toda Europa era el negro, ya que era un color muy difícil de mantener en la ropa. Prácticamente, después de cada puesta, una prenda negra tenía que ser estrictamente teñida para que pudiera guardar su elegancia y estilo en cualquier ocasión.

Gracias al palo de Campeche las tinturas para las telas se volvieron un mercado rentable para la corona española. Éstas fueron más caras, sí; pero también mucho más duraderas; gracias a esto el Rey Felipe II pudo controlar el mercado textil del negro y convertir a este color en el preferido de las cortes debido a la elegancia y ostentación que implicaba vestir exclusivamente en tonos oscuros.

Tinte natural.

Hoy, a pesar de que los tintes no se hacen con los mismos materiales, es posible asegurar que el negro de nuestras prendas quedará ahí por mucho tiempo sin que tengamos que someterlas a un estricto tratamiento de color. Si bien los tintes actuales también suelen gastarse con facilidad, hay formas de asegurar que éstos permanezcan en la ropa por mucho más tiempo.

Tips:

1. Remoja en agua salada: Antes de lavar puedes remojar tu ropa en un poco de agua salada; esto permitirá que los pigmentos se adhieran a la tela con mucho más fuerza gracias al cloruro contenido en este producto.

Esto ayudará a fijar los colores.

2. Lava sólo cuando sea necesario: tal vez has juzgado a una persona debido a que no lava sus pantalones después de usarlos; aunque deberías considerar hacer lo mismo no sólo con los jeans, sino también con tus camperas, buzos y otras prendas de color que no entran en contacto directo con el sudor o partes íntimas. Con cada lavada tus prendas se van gastando, así que una buena forma de cuidarlas es no lavándolas tanto. La ropa negra necesita menos mantenimiento.

3. Volteá tus prendas: es necesario que voltees tus prendas antes de lavarlas; así evitarás el desgaste. Si cierras antes todos los cierres y botones, el desgaste será mucho menor. Siempre lava prendas al revés.

4. Usa agua fría: los pigmentos en la ropa se desprenden fácilmente con el agua caliente, es por eso que siempre debes lavar a menos de 26º de temperatura. Así la pérdida de color debido al lavado será mínima o quizá nula. Siempre agua fría.

5. Lava con vinagre: al enjuagar puedes añadir un poco de vinagre blanco ya que funciona como un fijador natural para los colores de las telas; además te ayudará a eliminar manchas y restos de detergente que pudieran haberse quedado atrapados entre las fibras. Si te preocupa el olor a vinagre, éste no será ningún problema pues se irá apenas se seque la prenda. Utiliza vinagre blanco.

6. Evitá el sol: la luz de sol es un aclarante natural para cualquier tela; así que si no piensas recoger tu ropa inmediatamente después de secarse es mejor que la tiendas en la sombra y al revés para que el sol no "se coma" el negro. Cuelga a la sombra y al revés.

7. Congela tu pantalón: suena algo loco pero esto en vez de lavar tu prenda solo dobla el pantalón y guárdalo en una bolsa hermética, déjalo unas 3 horas en el frezzer. Esto ayuda a eliminar bacterias y malos olores de las prendas sin necesidad de lavar. Y claramente mantener el color. Evita menos lavados con este tips.

8. Baño de color: si la prenda está muy descolorida y quieres darle una segunda oportunidad realiza un baño de color con anilina negra y agrega verde militar (100% de negro y 50% de verde militar). Sigue las instrucciones del envase. Dale una segunda oportunidad a tus prendas.

Sigue estos tips y verás cómo tus prendas se mantienen más oscuras por más tiempo.