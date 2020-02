MDZ Men: Una prenda cinco looks

El pantalón de jean es una de esas prendas atemporales que nunca pasan de moda y que se han ganado el título de ser un indispensable del fondo de armario masculino. Rescátala y aprende a combinarla para adecuarla al momento, al lugar y a la situación.

En la década de los 60 se convirtieron en símbolo de la juventud rebelde, y en los años 70, en la prenda universal que no conocía diferencias de sexo, clase o raza, de hecho fue recién en esta década que los diseñadores como Yves Saint Laurent, Pierre Cardin o Kenzo, se animaron a incorporar tímidamente el denim en sus colecciones. Ya para los 80 las grandes casa de moda comenzaron hacer diseños y texturas, y las fábricas introdujeron técnicas de lavado con químicos.

Para esta ocasión tome como núcleo un pantalón de jean de corte americano o como se lo conoce en la actualidad el dad jeans. Este tipo de corte se adapta a todos los tipos de cuerpo. Dejate llevar por la creatividad y combina esta prendas como más te guste. Los complementos, como bolsos y calzado serán los encargados de poner el toque diferenciador.

A continuación una guía para que te inspires y combines:

1. Total Denim:

Toma como base el pantalón y sumale una campera de denim. Si te animas llevala por dentro para crear la ilusión de un juamsuip. Sumale una riñonera tornasolada como completo.

Para descontracturar, como calzado unas zapatillas converse.

2. Con Tie dye:

Sumando una tendencia actual. la técnica de teñido Tie Dye o también llamado batik. Como accesorio una maxi rinoñera.

Un look para cuando la temperatura baja.

3. Match de colores neutros:

beige + negro para un look mas relajado. El acento de color con la bandolera en lima vitaminado.

LLevá la camisa abierta por dentro del pantalón. Para cerrar el outfit zapatillas total black.

4. Vitaminado: Levanta el volumen y añade un toque de color. En este look una camisa color lima. Complementa con una riñonera. Suma una remera negra por debajo de la camisa y dejala abierta para un look más relajo.

5. Denim Black: Saca la camisa y suma una campera de denim negra para darle un giro mas nocturno. Dale un acento al look con una riñonera metalizada.

Es un 'must have' del clóset masculino. Una prenda versátil y con una alta dosis de rebeldía. Para quienes adoran tomar riesgos. Cree cinco looks, ¿cuál es el tuyo?

LOOKS : SalvajeCity ( Aristedes Villanueva 768 de cuidad Mendoza)