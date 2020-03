¿Cómo deberías trabajar desde casa?

El domingo, fuimos comunicados todos los argentinos que debemos pasar unos días más en casa. Los que pueden, están trabajando home office en espacios que no están preparados para eso. Momentáneamente han usado mobiliario que no era apto y ahora con esta noticia se alargan los días. Por eso es necesario adaptarnos mejor para no tomar, por ejemplo, malas posturas que a posteriori pueden traer problemas de salud.

Si bien la estética es importante, porque en lugares donde nos podamos sentir mejor también lo será nuestro desempeño. Hoy queremos poner énfasis en la función antes que en la estética (sin olvidarnos de ella por supuesto).

Elegír y consensuar con tu grupo familiar un espacio que sea solo para trabajar o estudiar. Que lo puedas adaptar solo una vez. Eso sería lo ideal ya que instalar las cosas cada vez sería gastar tiempo, en cambio de la otra forma lo ganarás.

La silla es uno de los elementos más importantes a la hora de trabajar home office. Trata de que este lo más cómoda posible. Agrega almohadones, manta en el respaldo, lo que necesites para que este blando y con el pasar de las horas no te incomode.

Respecto al respaldo, es ideal que tenga y sea alto. Si no contás con sillas con respaldo alto, no hay problema, siempre y cuando sea cómodo para vos. Siempre tratando de mantener la postura de la espalda lo más derecha posible.

Los pies te tienen que apoyar en el piso. Si le agregaste un almohadón a la silla y te quedo alta, entonces agrega un cajón para apoyar los pies. Puede ser una caja de zapatos, un banquito chiquito, lo que veas que te sirva para compensar.

La distancia del monitor que sea lo más distanciado posible para evitar la fatiga y siempre tiene que estar a la altura de los ojos como en la imagen a continuación.

Evitar que el monitor este de costado. Lo ideal es que su posición sea de frente y a la altura de los ojos.

Luz artificial y natural. Es ideal que podamos tener de las dos para los diferentes momentos del día.

Más info: @macarenamontoya