Cuáles serán los días de la suerte de la próxima semana

Conocer cuáles son los días de la suerte para esta semana que empieza resulta clave para aprovechar la energía y planificar cuestiones importantes los días en que tengas la suerte a tu favor. “Fluir con la energía del universo resulta clave para poder conseguir todo aquello que deseas atraer a tu vida. Conocer más información de tu signo es fundamental”, asegura Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com.

“Es importante saber que los días en los que la energía no te acompaña, o no hay buenas hay ciertas actividades que debes evitar. Yo uso la agenda de energías para planificar cada una de mis actividades de la semana. Así sé cuándo agendar un turno médico, acordar una reunión de negocios o iniciar un trámite y eso se nota luego en los resultados”, asegura la experta que comparte tips en @fengshuirafaela y tiene disponible una Agenda de energías on line en la que mes a mes detalla cuáles son los actividades propicias de acuerdo a la energía.

Aquí una guía de astrología china para saber cuáles son los días de la suerte para esta semana.

LUNES 23 DE MAYO

DIA SIGNO: Rata de fuego yang.

MAL DIA PARA: Caballo.

MEJOR DIA PARA: Buey.

El lunes el Buey comienza la semana con buena energía.

MARTES 24 DE MAYO

DIA SIGNO: Buey de fuego yin.

MAL DIA PARA: Cabra.

MEJOR DIA PARA: Rata.

MIERCOLES 25 DE MAYO

DIA SIGNO: Tigre de tierra yang.

MAL DIA PARA: Mono.

MEJOR DIA PARA: Cerdo.

JUEVES 26 DE MAYO

DIA SIGNO: Conejo de tierra yin.

MAL DIA PARA: Gallo.

MEJOR DIA PARA: Perro.

VIERNES 27 DE MAYO

DIA SIGNO: Dragón de metal yang.

MAL DIA PARA: Perro.

MEJOR DIA PARA: Gallo.

SABADO 28 DE MAYO

DIA SIGNO: Serpiente de metal yin.

MAL DIA PARA: Cerdo.

MEJOR DIA PARA: Mono.

Cabra y Mono tendrán una excelente energía el fin de semana. Perfecto para aprovecharlo y disfrutar.

DOMINGO 29 DE MAYO

DIA SIGNO: Caballo de agua yang.

MAL DIA PARA: Rata.

MEJOR DIA PARA: Cabra.