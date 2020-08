Los movimientos planetarios de la semana: 3 signos entrarán en tensión

10 y 11 de agosto la Luna en Tauro Cuarto Menguante

Junto a Urano en tensión con el Sol en Leo en armonía con Júpiter, Saturno, Plutón en Capricornio y Neptuno en Piscis.

Signos Potenciados Tauro,Virgo y Capricornio

Estos días medita sobre esta frase “menos es más” Que tengas muchos libros o títulos no te hace sabio; que tengas muchos amigos, no significa que estés acompañado; que tengas mucho dinero, no te asegura que puedas comprar todo. Busca la calidad, y ser feliz con lo que te calma el alma. Ante cambios repentinos, la calma y flexibilidad ayudan a seguir el propio camino.

Signos en tensión Leo, Escorpio, Acuario

Ver la realidad tal cual es puede hundirte en el cansancio. Conocer la realidad ayuda, con esa base puedes reinventar tu vida, agregando nuevas ideas, para que surja la realidad que necesitas.

Los puntos de vista fijos impiden ver el total de tu paisaje y las posibilidades para encontrar soluciones. Confía en tu intuición, hay otras formas de percepción.

12, 13 y 14 de agosto Luna en Géminis junto al Nodo en armonía con Sol y Mercurio en Leo, Marte y Quirón en Géminis

Signos potenciados Géminis, Libra, Acuario

Días de mucha actividad, donde la comunicación el movimiento te ayudan a fluir , puedes encontrar las personas indicadas que te facilitan tus actividades, es buen momento para sanar, comunicando, estableciendo nuevos compañeros y amigos. Sigue tus pensamientos, dale forma y acción a las ideas que te renuevan.

Signos en tensión Virgo, Sagitario y Piscis

El exceso de pensamientos, tapando lo que verdaderamente sientes, pone en riesgo tu estabilidad, tu salud. Con quien te relacionas es importante que sepas poner el límite necesario, para que no te sometas solo al deseo del otro. Estos días tomarse tiempo de silencio y soledad al menos por un rato para dejar salir emociones atascadas.

Espera estar en calma para expresarte.

15 y 16 de agosto Luna en Cáncer junto a Venus y opuesta a Júpiter, Saturno y Plutón

Signos potenciados Cáncer, Escorpio, Piscis

En medio de una pandemia y las restricción para los encuentros familiares, tu necesidad de estar con tus seres queridos, y también el lado opuesto de convivir demasiado tiempo con las exigencias familiares, escolares de este último tiempo, están desgastando tu paciencia, tu alta sensibilidad.

Puedes encontrar el sentir más elevado. Es el sentir del corazón, donde estas, es lo que tu alma pidió, para hacer un aprendizaje; las personas que extrañas, están en el amor que sientes y puedes comunicarte desde allí, visualiza y siente ese amor que es una energía, una vibración y llega al corazón de las personas queridas. Conecta con tu sabiduría interior, pide al universo, a Dios, todo tiene una solución, conecta con la alegría de la vida, con los recuerdos agradables para reconfortarte.

Signos en tensión Aries,Libra, Capricornio

Acepta la sensibilidad de otros, lo que vive cada persona es un mundo imposible de comprender, solo acepta, que es un tiempo de alta sensibilidad, donde lo que se dice tiene que ver con los miedos, el stress, la incertidumbre. Haz tu trabajo, tus movimientos, sin expectativas, todo de a poco esta mutando para que exista una nueva realidad. Estos días son para aprender a convivir con las emociones de los otros y las propias. Se empieza a gestar mejores posibilidades, confía en tus raíces familiares, en tu compañero/a/e de vida, en tu natural talento para resolver escuchando lo que realmente, le sucede a los demás.