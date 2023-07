Belén Ludueña enseña sus tips para verse canchera con jeans y blazer

En muchas ocasiones, pensamos nuevas combinaciones de looks para agregar a nuestra rutina, pero la mayoría de las veces terminamos eligiendo lo que ya sabemos que funciona y nos favorece. Tanto los jeans como el blazer suelen estar incluidos en estos atuendos del día a día.

A pesar de ser versátiles, nos olvidamos de poner en práctica algunos tips que podrían ayudarnos a realzar nuestros estilismos. Si estás buscando renovar un poco tus elecciones, a continuación te enseñamos los consejos de Belén Ludueña para triunfar en jeans y blazer.

Belén Ludueña prueba que el estilo clásico, con un twist canchero, es lo mejor para todos los días. Foto: Instagram @america2vestuario.

La conductora siempre defiende este dúo de prendas y así lo demostró en este outfit de jeans cropped en azul oscuro y blazer de cuero marrón caramelo con hombreras rectas. Para dar el paso hacia un look más canchero, Belén Ludueña añadió una camiseta blanca con estampa en azul y complementó con botines en punta y cinto, ambos en el mismo color que su chaqueta.

¿Cuáles fueron sus técnicas para diferenciarse? Solo hubo dos cambios notables, como el hecho de haber optado por jeans de corte menos clásico - como estos cropped de bajo flare - que además le permitieron lucir más estilizada, y la idea de reemplazar el blazer tradicional por uno de cuero. Este textil es el más tendencia de este invierno asique decantarse por un abrigo en este material es necesario.

Sin dudas, jeans y blazer son el dúo que mejor funciona este invierno. Foto: Instagram @leandroleunis.

A diferencia de su primer atuendo, el segundo estilismo inspiración de Belén Ludueña se apegó un poco más a los cánones tradicionales de vaqueros y chaqueta. En esta oportunidad, la periodista no dudó en lucirse con jeans bootcut, que contaban con mini roturas, sweater blanco, blazer a tono y botas de gamuza en marrón arena.

Enfundada en colores neutros, la conductora subrayó que dentro de lo que conocemos como básico no tiene por qué parecer aburrido. Aquí lo volvió a lograr al acudir a jeans rotos, que no contaran con grandes aberturas sino que lucieran más como detalles incorporados a la prenda. El blazer no presenta novedades, pero acompaña el estilo general del look.

Aunque parecen mínimas, estas diferencias son las que producen el gran cambio en cualquiera de tus outfits de rutina. Aprende a usarlas a tu favor, tal como hizo Belén Ludueña, para generar los atuendos más cancheros en tu oficina

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!