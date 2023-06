Silvina Luna y Griselda Siciliani tienen el traje ideal para usar con zapatillas

Llevar traje no significa que debas combinarlos con tacones o zapatos mega elegantes. En la actualidad, mientras más notorio sea el contraste de estilos, se genera un mayor impacto. Por ende, el juego cambió y hoy los tacos se dejaron a un costado, para darle más protagonismo a las zapatillas. Quienes aún no han probado está combinación, lo harán después de estos looks.

Esta semana, dos argentinas compartieron un mismo traje versionado de diferentes maneras. Sin embargo, tanto Silvina Luna como Griselda Siciliani, apostaron al calzado más cómodo: las zapatillas. Aquí les mostramos sus estilismos más cool con traje a cuadros, must-have de esta temporada.

Silvina Luna asistió a un programa de televisión y sorprendió con su traje bicolor. La influencer optó por este conjunto, que solo decidio usar con pantalones y chaleco sastre, y lo combinó con camiseta blanca de estampa y zapatillas a tono. La modelo logró un estilismo simple, rápido y acertado para todos los días.

¿Consejo a tener en cuenta? Invertir en un traje de tres piezas permite que cambies la onda de tu outfit según la actividad que tengas. Por ejemplo, si vas a usarlo por el día, la idea de solo apuntarse al chaleco produce que tu look se vea mucho más relajado y menos cargado o impactante, características que sí puedes necesitar por la noche.

Así lo afirmó Griselda Siciliani que también aprovechó a llevar este traje a cuadros para un evento. La actriz fue invitada a la premiere de la película "Blondi", dirigida por su amiga Dolores Fonzi, y no dudó en apostar por el conjunto de la temporada. A diferencia de Silvina, Griselda le añadió un poco más de glamour a su estilismo.

La famosa reunió las tres prendas del traje - pantalones, chaleco y blazer - y combinó con un collar brillante, maquillaje clásico con labios rojos, clutch brillante y peinado ondulado. Su toque distintivo estuvo en sus zapatillas con plataformas, que la actriz lució para la etapa más relajada de la noche. Antes de calzarse sus zapatillas, Siciliani caminó por la alfombra roja con unos borcegos altos en color negro.

Sin embargo, sus zapatillas fueron sus aliadas a la hora de disfrutar el evento y bailar toda la noche. Mientras que Silvina Luna se decantó por un look diurno y canchero, Griselda Siciliani redobló la apuesta al llevar el mismo traje para un estreno nocturno. Más allá de que optaron por el mismo conjunto, también definieron su fanatismo por las zapatillas. ¿Ya probaste esta combinación?