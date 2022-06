Verónica Lozano consigue combinar trajes para la noche con zapatillas

Verónica Lozano siempre ha sido partidaria de usar zapatillas en cualquier look, ya sea vestidos, faldas o trajes. Por lo general, si usas un traje de noche es esperable decantarse por unos stilettos o tacones, pero ¿qué pasa si los combinas con zapatillas?

Esta es una nueva manera de ver las zapatillas y de empezar a darle más lugar tanto en el día como en la noche. Es por esto que elegimos como inspiración a Verónica Lozano, para que nos ayuda a llevar este calzado con trajes de estilo nocturno.

Negro

El clásico traje negro es un ítem básico de la moda, de eso no hay duda pero ¿cómo lo modernizamos un poco? ¡Con zapatillas! O al estilo Verónica Lozano como nos gusta decir a nosotras dándole un estilo más casual y canchero.

La conductora eligió unos pantalones cropped de pinzas junto con un top, blazer largo, cinto brillante, medias translúcidas y zapatillas plata con plataformas. Esta es una manera simple de cambiar por completo un traje negro, agregándole un plus de juventud.

Beige

Apostamos a que si no usas un traje negro, seguro usarás un traje beige. Si aún no has probado combinarlo con zapatillas, te aseguramos que queda fenomenal para un evento nocturno si lo combinas con alguna tonalidad oscura como hizo Verónica Lozano.

La periodista optó por unos pantalones mom, top color berenjena, blazer beige, zapatillas blancas y cinto dorado. Si no quieres combinarlo con un color oscuro, puedes hacerlo por una prenda brillante como el dorado, que queda muy bien con el beige.

Blanco

El traje blanco es uno de los más buscados porque luce elegante, delicado y moderno. El que eligió Verónica Lozano, además, es original y único con toques y apliques brillantes dorados, lo que lo hace perfecto para brillar por la noche.

Verónica usó usó unos pantalones skinny, un bralette y un blazer, todo en blanco con cristales dorados en el bajo de las mangas, los laterales del pantalón y en todo el bralette. Como cierre, se decantó por unas zapatillas blancas con plataformas que bajaron un poco los brillantes del traje.

Verónica Lozano prueba jugar con sus trajes y las zapatillas más cancheras y cómodas. ¡Anímate tú también!

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!