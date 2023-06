Mira el sencillo look de Luciana Salazar que dejó a todos hipnotizados

Luciana Salazar (42) suele tener las prendas más sofisticadas y lujosas a la hora de crear sus outfits. Y claro, como toda una it girl, los comparte con sus fans en Instagram. Esta vez, no fue la excepción: cautivó a sus 2 millones de seguidores con su look para asistir a un evento en el Four Seasons.

¡Lo analizamos!

Impecable, Luli Salazar en rosa palo en match con su hija Matilda. Fuente. Instagram @salazarluli

Rosa en tendencia: Luciana Salazar creó un look soñado con este tono

La mediática, famosa por su estilo esmerado y lujoso, dejó a sus seguidores con la boca abierta gracias a un sencillo, pero impactante look donde el tono rosa palo o rosa polvo fue el absoluto protagonista.

Con una perfecta elección de diseños y accesorios, Luciana Salazar logró transmitir elegancia y delicadeza en una combinación que inspira a todos los amantes de la moda.

La prenda estratégica que definió el outfit como elegante y femenino fue su remera ajustada de mangas largas con tul y falso corsé en el tono de ensueño: rosa polvo.

Con su diseño sofisticado y romántico, esta pieza aporta un toque de encanto y suavidad al conjunto que, además, sirve para estilizar al máximo el torso: una parte clave del cuerpo para lucir formas proporcionadas y armónicas.

La elección de una tonalidad tan delicada y suave confirmó que Luciana Salazar sabe cómo combinar colores para crear impacto visual.

El abrigo 3/4 en rosa pálido completó el look de Luciana Salazar en tres tonos de la misma gama combinados con un clásico jean. Fuente. Instagram @salazarluli

Para complementar la remera, Luciana optó por un jean azul clásico tiro alto para marcar la cintura y estilizar la parte inferior de su cuerpo, ligeramente acampanado para crear el efecto de alargar las piernas con ese mismo objetivo.

El pantalón le da un aire relajado y cómodo al conjunto. Además, le sumó un cinto Gucci de cuero en color nude que respetó la gama de la remera, y por último le agregó una cartera al tono de Yves Saint Laurent.

Estos accesorios en tonos neutros, junto con el rosa palo de la remera, crearon una paleta de colores equilibrada y elegante que realzó la feminidad y la sofisticación del look.

Las botas de pana en punta, en un color rosa similar al de la remera, completaron el outfit creando un sistema de colores en perfecta armonía.

Estos detalles sutiles, pero cuidadosamente seleccionados, lograron un atuendo tan sencillo como impecable. ¡Bien por Luli Salazar!

Este estilo de la mediática es un claro ejemplo de cómo este tono en tendencia es perfecto para transmitir sofisticación y delicadeza, algo que se acentúa por las texturas como el tul y la pana, las terminaciones en punta de las botas y los detalles como los complementos nude y las hebillas doradas de los logos de las marcas de lujo.

Luciana Salazar armó así un conjunto ideal para eventos casuales que requieren un toque de estilo y personalidad.

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.