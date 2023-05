Los favorecedores pantalones de Nancy Dupláa que reemplazarán tus jeans

Que los jeans sean cómodos, prácticos, versátiles y favorecedores genera que seamos un poco más exigentes cuando queremos invertir en otras opciones. Estas cuatro cualidades del vaquero, por solo nombrar algunas, son bastante beneficiosas y la mayoría quiere preservarlas en cualquier pantalón que pueda cumplir el rol de un jean.

Por suerte y antes de que se desesperen, existen pantalones que se caracterizan por cumplir cualidades similares a las de cualquier vaquero. Hablamos de los pantalones sastre, tendencia 2023, que en la actualidad serían el reemplazo perfecto - y más formal - de los jeans. Pero, ¿cuáles serían los modelos más favorecedores dentro de los sastreros?

Nancy Dupláa es una de las famosas que presenta estos pantalones como sus aliados indispensables y afirma que los de corte palazzo son los ideales para lucir estilizada en cualquier oportunidad. Un pantalón sastre en color negro es un imprescindible y puedes adaptarlo a situaciones más rutinarias o eventos elegantes.

Los pantalones sastre de Nancy Dupláa son la inversión que debes hacer esta temporada. Foto: Instagram @duplaa_nancyok.

Incluso, un look total black es un acierto seguro y así lo demostró Nancy Dupláa en el estreno de la serie de Netflix, "El Reino II", en donde llevó este estilismo fácil de clonar. La actriz combinó sus pantalones de cintura alta con líneas laterales satinadas, junto con un top lencero, blazer de grandes solapas y sandalias a tono.

La argentina solo necesitó tres prendas básicas para asistir a una premiere y triunfar. Podemos notar que los pantalones produjeron un efecto muy estilizador sobre la figura de Dupláa al alargar sus piernas, como así también su silueta, gracias al acompañamiento de las demás piezas en el mismo color.

El truco del total look es uno de los más usados por Nancy Dupláa y es bueno tenerlo en cuenta para una ocasión en donde no sabemos qué ponernos. Los pantalones sastre palazzo siempre serán una buena idea en esos casos, ya que te facilitarán la tarea a la hora de decidir y aparte te permitirán lucir clásica y elegante.

Ten en cuenta sus trucos de estilismo y pruébalos en tus estilismos. Foto: Instagram @cynthiamartos.

Si estás cansada del color negro, puedes ir por un total look en otro color. Por ejemplo, la artista propuso un atuendo en color rosa nude, en el que sus pantalones palazzo junto con su blusa de escote volcado y mangas 3/4 fueron los protagonistas absolutos. Con un recogido messy y pendientes brillantes, Nancy Dupláa triunfó nuevamente con su elección.

A diferencia del anterior look, la celebridad no mostró parte de su escote aunque sí enseñó más piel a través de sus brazos y pies. Esta clave debe ser tenida en cuenta para poder vernos estilizadas, ya que aunque los total looks sean un truco para lucir favorecidas también es importante equilibrar la silueta con zonas abiertas y zonas cubiertas.

Por ejemplo, si mostramos cuello y escote, lo mejor es cubrir piernas. Si en cambio, enseñaremos piernas y pies, lo recomendable es cubrir la zona de los hombros y el escote. Esto aporta armonía al outfit, y por ende, a nuestra figura.

Con estos trucos, no tienes más opción que comprar unos pantalones sastre que puedan ser el reemplazo de tus jeans. Nancy Dupláa lo confirma con estos increíbles looks.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!