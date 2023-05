Ángela Aguilar derrocha estilo en el gimnasio con ajustados leggings y un top haciendo juego

Ángela Aguilar (19) se convirtió en un ícono de moda desde el primer momento de su carrera, aunque empezó muy temprano.

La nieta de Flor Silvestre heredó de su abuela, la estrella de cine mexicana, el gusto por el glamour y la moda. Pero veamos un poco cómo se produce cuando la ocasión no es la red carpet, sino una simple visita al gimnasio con leggings para el infarto, ¡pues aún allí no resigna estilo!

Con zapatillas blancas, siempre, y combinada a la perfección: Ángela Aguilar no descuida el estilo ni siquiera en el gimnasio. Fuente. Instagram @angela_aguilar

Elegante y estilosa a toda hora: Ángela Aguilar no abandona su fashionismo ni para ir al gimnasio

Ángela Aguilar, fan de las tendencias, comparte con sus 9,1 millones diferentes instantáneas de su vida y siempre con un look para enamorar. Esta vez no fue la excepción y compartió desde sus historias un atuendo de gimnasio mientras entrenaba, un día cualquiera.

Dueña de una figura espectacular, mostró su cintura de avispa enfundada en unos leggings con estampa batik o tie dye, con reminiscencias a los años 70's, de cintura alta que estilizaba aún más su silueta.

Pero el look sport chic no estaba completo sin el top que le sumó: el conjunto de la misma estampa con diseño cropped deportivo llamó la atención por su estilo glam y a la vez, súper favorecedor.

Ángela Aguilar demuestra así, una vez más, que es inspiración para su generación en materia de moda. El look cómodo y trendy con leggings resulta perfecto para salir de paseo o de compras con amigas, ir al gym o pasar la tarde en su finca El Soyate, en México.

El secreto eterno de Ángela Aguilar es combinar el tiro alto de las prendas inferiores con la terminación cropped para la prenda superior y no importa si se trata de un look relajado y urbano, o sport glam e incluso, de fiesta: si la ven con dos piezas, ésta será siempre la ecuación ¡estiliza al máximo, no falla jamás!

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.