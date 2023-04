Ángela Aguilar tuvo una llamativa reacción al enterarse de que Cazzu y Christian Nodal serán padres

Tras su paso por la alfombra roja de los Premio Lo Nuestro, Cazzu y Christian Nodal se convirtieron en protagonistas de un rumor de embarazo. Sin embargo, durante todos estos meses, la pareja se encargó de negar las especulaciones y de confirmar que no serían padres en un futuro cercano. Pero la verdad finalmente salió a la luz.

Después de tanta espera e información que recorría internet, finalmente la pareja compartió la noticia de que se encuentran en la dulce espera. Como era de esperar, los usuarios de las redes sociales reaccionaron a esta bella novedad. Así también Ángela Aguilar, quien no dudó en expresar su emoción frente a la prensa.

Cazzu y Christian Nodal decidieron revelar esta noticia de la mejor manera. La trapera argentina aprovechó su recital en el Movistar Arena de su país, para colocarse sobre el escenario y dejar caer un voluptuoso tapado que cubría todo su cuerpo. Cuando la vestimenta finalmente se encontró en el suelo, la audiencia pudo ver la pequeña panza de embarazada que posee en el momento.

Por su parte, el cantante mexicano también compartió la noticia a través de un show. Teniendo a su público en frente de él, el artista decidió revelar que muy pronto se convertirá en padre primerizo: "Quiero darles la noticia que ya no soy un papacito, ahora sí soy un papá".

Como era de esperar, esta noticia no tardó en volverse viral en las redes sociales. No solo sorprendió a millones de usuarios, sino también a otras estrellas del mundo del espectáculo. Una de ellas fue Ángela Aguilar, quien fue consultada por la prensa sobre dicha noticia y que no dudó en dar a conocer su opinión.

Luego de haber realizado su presentación en la Feria del Caballo de Texcoco 2023, los diferentes medios que se encontraban en el lugar quisieron saber qué opinaba la estrella sobre el reciente embarazo de la cantante argentina. Lejos de esconder su opinión, la muchacha reveló que se encontraba muy emocionada.

“¡Sí, qué padre! Ya le escribí, bueno no, a Christian no, a la Cazzu le escribí en un comentario, pero que bonita se veía, yo de repente estaba viendo mi TikTok y de repente nomas’ veo que le hace así y se ve la panza y yo ¡ah, voy a ser tía!”, declaró la muchacha frente a las cámaras, quien además agregó que todavía no había tenido la oportunidad de charlar con Nodal.

Ángela Aguilar opinó del embarazo de Cazzu y Christian Nodal.

Cabe destacar que la reacción de Aguilar generó un gran revuelo en las redes sociales, debido a que meses atrás fue vinculada sentimentalmente con el cantante mexicano. Luego de colaborar en la canción Dime cómo quieres, surgieron varios rumores de que ambos habían comenzado una relación amorosa.

Incluso se dijo que cuando el intérprete empezó su romance con Belinda, este tenía prohibido hablarle a la hija de Pepe Aguilar. Sin embargo, parece que su historia quedó en el pasado y ahora solo comparten una linda amistad. Por este motivo, Ángela no dudó en mostrarse feliz ante esta nueva etapa de su ex amor.