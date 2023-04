Mery del Cerro, Sofía Zámolo, Pía Slapka e India Ortega sorprendieron con sus fantásticos looks

Las modelos argentinas son de las mejores vestidas en nuestro país y en el mundo. Su inspiración en la moda europea es clara a simple vista, pero también lo son las propias raíces criollas las que añaden un poco de distinción y originalidad frente al estilo que domina el viejo continente.

Cuatro supermodelos como Mery del Cerro, Sofía Zámolo, Pía Slapka e India Ortega se reunieron en un evento y todos los flashes se posaron sobre ellas. Un dúo vestido por el color blanco y otro por el color negro, todas captaron las miradas de los presentes y de sus seguidores en redes.

Mery del Cerro optó por el blanco total en un look digno de Oscars. Foto: Instagram @merydelcerrok.

Tomamos como punto de partida el lookazo de Mery del Cerro, que se convirtió en la modelo más hollywoodense de la noche. La argentina posó con un vestido de escote corazón con picos, transparencias, tajo lateral profundo, tul bordado con miles de cristales plateados, capa blanca y extra larga que colgaba sobre sus hombros, y sandalias naked a tono. Uno de los estilismos más originales y glamorosos que hemos visto en la influencer, gracias a los apliques, el color y, por supuesto, la capa.

Pía Slapka e India Ortega llevaron la batuta de la modernidad, con un jumpsuit brillante y un vestido con cut-outs, respectivamente. Foto: Instagram @caro_ando.

La colega que la siguió en la misma elección de color fue Pía Slapka con un jumpsuit bordado a mano, cuerpo ajustado, pantalones flare, mangas largas, escote en V, transparencias y detalles brillantes como hombreras y cinto. El increíble look fue acompañado por sandalias nude, mini pendientes y moño alto con dos mechones al costado de su rostro para definir sus facciones.

Optando por pelo liso y vestido color negro, India Ortega se diferenció de sus compañeras con un look más atrevido y moderno. La joven se decantó por un diseño de un solo hombro, corte columna, cut-outs en cintura, caderas y torso, tajo lateral y toques brillantes alrededor de sus aberturas. Despojada de accesorios o mucho maquillaje, India añadió unas sandalias negras de tacón y tiras cruzadas para finalizar su atuendo.

Sofía Zámolo acudió al look en negro, inspirado en Jessica Rabbit. Foto: Instagram @sofiazamolo.

Sofía Zámolo fue la segunda en adoptar un vestido negro para este evento, aunque mucho más sexy y clásico. Llevando pelo extra liso como India, Sofía se arriesgó con una pieza strapless de terciopelo negro, súper ceñida y con tajo que dejaba entrever ambas piernas. Como toque final, apostó por guantes de vinilo y sandalias naked, ambos en negro. ¡Diosa total!

Queda totalmente claro que el blanco y el negro seguirán siendo los grandes protagonistas de cualquier ocasión. Para quienes no creen en el poder de estos colores, solo necesitarán chequear los looks de estas cuatro modelos argentinas y no les quedarán dudas.