El increíble vestido de Adamari López que logra un look boho

Adamari López (51) es dueña de un estilo elegante, siempre favorecedor y amante de las prendas que la hacen ver única. Esta vez sorprendió a sus 8,3 millones de seguidores con un maxi vestido blanco amplio, de tela fluida, ideal para crear un estilo boho. ¡Lo analizamos!

El estilo boho de Adamari López: ¡y cómo imitar el estilo de su imperdible maxi vestido!

El increíble maxi vestido blanco que recientemente lució la famosa presentadora Adamari López en sus redes sociales causó furor. Con un outfit basado en una sola prenda, la puertorriqueña logró un look boho que cautivó a todos los que lo vieron ¿Cómo lo hizo? Analizamos los detalles y cómo la elegancia y la sofisticación de este vestido lo convierten en una pieza imprescindible para cualquier guardarropa.

Adamari López mostró su estilo boho en redes sociales para sus fans. Fuente. Instagram @adamarilopez

El maxi vestido blanco de Adamari López tiene el secreto de las prendas oversize: su generosa cantidad de tela- en este caso blanca, liviana y con detalles románticos- aportan ese impacto de las piezas con vuelo, algo señoriales pero sin embargo, se ajusta perfectamente a su cuerpo y resalta su figura. Por eso es importante tener claro que una prenda oversize no es simplemente un diseño dos talles más grandes, sino que está especialmente creado para ser de tu talla pero aportar esa impresión de quedar grande y “sobrar“ en ciertos lugares estratégicos.

En este caso, el amplio maxi vestido oversize de Adamari López recurre a los volados del ruedo y a las amplias mangas abultadas para combinarse con detalles delicados y románticos. Así, el diseño le da un toque bohemio a la pieza. El vestido cuenta con mangas abullonadas pero no desde los hombros, para poder marcar la estructura pequeña de la conductora televisiva y un escote típico de las prendas boho: el estilo camisero que agrega un toque de elegancia.

El borde del vestido lleva un ajuste con frunce en la cintura, para marcar el centro del cuerpo y estilizar la figura y luego, cae en una falda plisada que termina en un doble bolado con pespuntes y frunces en cada corte. El impactante vestido boho es suave al tacto y junto con los detalles de estilo romántico, la tela liviana añade un toque de sofisticación a la pieza.

Además, el vestido de Adamari López es un ejemplo perfecto de cómo una pieza blanca puede ser utilizada para crear un look bohemio, pues el género fluido es ideal para los días de verano y la combinación que logra el diseño con sus detalles lo hacen perfecto para una fiesta al aire libre o para una cena romántica.

El maxi vestido blanco también es muy versátil y puede ser combinado con diferentes accesorios para crear diferentes looks. Por ejemplo, puede ser combinado con un sombrero de paja y un par de sandalias para crear un look casual y relajado, o con unos tacones y una chaqueta de cuero para un look más atrevido.No descartes un sobre plateado, sandalias glitter de tira y junto con un cinto plateado y un peinado recogido tendrás el look perfecto para una fiesta.

Así, el maxi vestido blanco de Adamari López es una pieza imprescindible para cualquier guardarropa. Con su combinación de detalles delicados es una opción perfecta para aquellas que buscan crear un look bohemio y sofisticado. Anímate a recrear esta pieza si quieres añadir un toque de elegancia y sofisticación relajada a tu estilo.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.