Adamari López gastará más de 5 mil dólares en renovar su cocina

Adamari López utilizó sus redes sociales para compartir un nuevo proyecto que la tiene muy emocionada: la remodelación de su cocina, un espacio donde pasa mucho tiempo con su hija por lo que quiere darle un aire nuevo para renovarlo un poco. “¡Hola, mi gente linda! Después de 8 años de estar viviendo en la misma casa, me gustaría darle un nuevo aire a mi cocina, pero sin gastar mucho dinero con mis amigos de Wrap My Kitchen USA. Me tiene muy emocionada este cambio y ya quiero que lo vean”, escribió la presentadora junto al video que compartió.

Mira el video completo a continuación:

Así será la renovación de Adamari López

La puertorriqueña comentó que ya lleva ocho años viviendo en su casa, por lo que siente que es momento de hacer algunos cambios en su cocina. No se viene nueva obra en la casa, sino que será una pequeña remodelación con la que busca darle nuevo estilo al espacio y cambiar las partes que se encuentran gastadas de tanto uso.

Adamari López compartió que se acercó a la empresa Wrap My Kitchen USA para que la ayudaran en todo el proceso, quienes le brindaron asesoramiento y le dieron algunos consejos sobre lo que resultaba más adecuado, según el espacio. La directora de la empresa aprovechó el video para comentar que la renovación que van a llevar adelante es la opción más conveniente, ya que tirar abajo la cocina completa y hacerla totalmente nueva le saldría unos 40 mil dólares, mientras que cambiar todas las puertas rondaría los 17 mil dólares. Aunque la transformación que se va a realizar en la casa de la conductora no va a salir más de 5 mil dólares.

La cocina es uno de los ambientes que Adamari López más disfruta de su casa. | Fuente: Instagram @adamarilopez

A pesar de que Adamari López y la directora de la empresa quisieron resaltar lo “económico” que es este proceso, en comparación con otras alternativas, muchos internautas salieron a atacar a la presentadora resaltando que no es un presupuesto barato como lo quiere comunicar ella, pues es un monto significativo para la mayoría de las personas que la siguen.

Haciendo oídos sordos a las críticas, la conductora va a continuar con el proceso y seguramente en unos días comparta el resultado final, haciendo una comparación del antes y después de su cocina.