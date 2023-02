Esta es la chaqueta tendencia otoño 2023 que llevó la China Suárez

Se preguntarán por qué estamos hablando de otoño si aún faltan dos meses para que finalice el verano. Algo que deben saber es que la moda es vertiginosa y siempre se anticipa a lo que viene. Dos semanas luego de empezar una temporada, ya está mostrándose lo que se usará la siguiente etapa del año.

Como ahora estamos en verano, la moda nos aproxima qué es lo que se llevará en el otoño 2023. Hay algunas tendencias que ya se sabe que estarán todo el año, pero hay otras que serán propias de cada temporada. El ecocuero es una de las tendencias que marcará todas las etapas del 2023, en especial este verano y el otoño.

El look otoñal de la China Suárez en Pinamar. Foto: Instagram @sangrejaponesa.

La China Suárez fue una de las que se animó a probar una de las prendas tendencia otoño 2023: la chaqueta de ecocuero en colores atípicos. Decimos atípicos porque este tipo de chaquetas son más conocidas por diseñarse en colores neutros, como el negro, blanco o beige. Algunas podían verse con una campera roja o azul oscura, pero no mucho más osado.

En cambio, la actriz eligió una en tono verde perico de la marca Boken. Esta firma también ha vestido a otras influencers, como Zaira Nara o Luli Fernández, con sus creaciones en ecocuero, entre ellas, estas chaquetas tendencia. La China Suárez optó por combinar la suya con jeans mom en celeste claro, botas de caña media en marrón nogal con detalles plateados, bolso Gucci a tono con su abrigo y gafas de sol.

Esta es la chaqueta que puedes encontrar en la tienda online. Foto: Boken.

Su chaqueta fue la estrella del atuendo y, aunque muchas preguntaron por el precio de la prenda, pocas son las que pueden acceder a ella debido a su altísimo valor. En la tienda online de la marca, esta pieza apodada Nini, tiene un precio de ¡$131900! Igualmente, hay que sostener que el diseño está realizado en 100% cuero ovino, lo que aumenta el costo total de la chaqueta y su calidad.

Esto no quiere decir que no puedas adquirir una chaqueta muy similar en este tipo de colores. Existen miles de opciones que no están confeccionadas con cuero real, pero lucen casi iguales a éstas y tienen un valor mucho más accesible. La cuestión no radica en el precio, sino en animarse a usar nuevos colores en las tradicionales chaquetas de ecocuero para brillar este otoño 2023 como la China Suárez.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!