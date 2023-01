Descubre la marca de lencería que eligen la China Suárez y María Vázquez

Lo veníamos anticipando desde hace unos meses: la lencería tomaría una relevancia importante en nuestros looks 2023. Primero se llevó en forma de bodies y, con el pasar del tiempo, cada pieza lencera comenzó a aparecer en atuendos de todo tipo. Las transparencias, otra tendencia 2023, también ayudaron a que la ropa interior se presentara de una manera distinta a la que todas conocemos.

Cada marca de ropa empezó a prestarle especial atención a estas prendas y las sumaron en sus colecciones. Sin embargo, las firmas especialistas en lencería son las mejores a la hora de optar por ropa íntima de calidad que se pueda llevar interior o exteriormente. Una de ellas es Pompavana, la empresa argentina que eligieron la China Suárez y María Vázquez para apostar por el estilo lencero.

De negro total, la China Suárez apostó por el corset lencero más sensual. Foto: Instagram @sangrejaponesa.

Unos días atrás, la China Suárez aprovechó a insertar la lencería en un look muy gótico estilo Morticia Addams. La actriz optó por un corset negro de Pompavana, súper ajustado y sensual, que llevó con pantalones de ecocuero negro con corte flare y cintura baja. Además, añadió unas mega sandalias de plataforma y un conjunto de guantes y chal translúcidos.

Definitivamente este fue uno de los mejores looks de la China Suárez que no habría sido tan fascinante sin esa pieza lencera. El corset aún no sale a la venta, pero ya puedes comprarlo a través de la web de Pompavana y tenerlo en tus manos antes que nadie. Además de poder llevarlo con el estilo de la influencer, puedes usarlo con jeans, minifaldas o incluso sobre camisas.

María Vázquez también se suma a esta tendencia 2023. Foto: Instagram @mariavqz.

Por otro lado, tenemos a María Vázquez que no solo eligió lencería de esta marca sino que diseñó una colección cápsula junto a ellos. La modelo no tardó en usarla y mostrarla en sus redes para que sus seguidores se enteraran de su colaboración y se inspiraran en esta tendencia 2023.

La empresaria se decantó por un corset negro de su línea, combinado con jeans negros wide leg y chaqueta de denim XXL. Sin mucho más que añadir, María Vázquez demostró que una pieza de lencería cambia por completo cualquier look casual. Este corset sí está disponible en la web y, al igual que el anterior corset, éste puede usarse con faldas lápiz, trajes o pantalones.

Anota esta firma porque en poco tiempo la necesitarás para hacerte con la lencería que deseas para este año. Al llevarla, recuerda estos looks de la China Suárez y María Vázquez.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!