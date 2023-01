Kendall y Kylie Jenner lucen sus jeans con los tapados más abrigados

Aspen es el centro de invierno más top para las celebridades hollywoodenses. El clan Kardashian es una de las familias que recurren a estos destinos turísticos todos los años y este 2023 las protagonistas fueron las más pequeñas del grupo familiar: Kendall y Kylie Jenner. Allí, las influencers se encontraron con otros famosos como Hailey y Justin Bieber con quienes compartieron almuerzos y cenas.

Lo particular es que las hermanas usaron looks muy parecidos aunque sus estilos sean el agua y el aceite. Ambas llevaron jeans con los tapados más abrigados del invierno, aquellos que cuentan con símil piel de borreguito y están recubiertos con ecocuero. Esta idea es una de las más llevables que han usado las Jenner para que elijamos esta temporada.

Kendall Jenner pasea por las calles de Aspen con su tapado de símil piel. Foto: Instagram @justjared.

Para uno de los almuerzos chic, Kendall Jenner llevó su combinación preferida para el invierno. La modelo eligió unos jeans pitillo junto con un sweater blanco, botas furry en beige, gafas de sol y un tapado marrón con solapas de borreguito a tono con sus botas.

Como notarán, Kendall optó por una chaqueta larga para que tomara el protagonismo de todo el look, resaltando sobre los jeans y las botas felpudas. Este tapado es ideal para llevar con jeans ajustados, ya que al terminar debajo de las rodillas, genera un alargamiento en tu cuerpo junto con estos vaqueros. No es recomendable usarlos con jeans baggy o wide leg porque podría producir un desequilibrio visual en todo el look debido a los volúmenes de ambas prendas.

Kylie Jenner no se queda atrás y propone un tapado más grande y felpudo. Foto: Instagram @justjared.

Kylie Jenner es una celebridad infaltable en Aspen durante el invierno y este 2023 comenzó siendo su año más peludo al elegir varias chaquetas furry o con borreguito. La influencer apareció por las calles de esta ciudad vistiendo unos jeans rectos junto con un tapado XXL de ecocuero marrón oscuro y símil piel de borreguito blanca. Además, se decantó por unos guantes a juego y botas negras.

Esta chaqueta es distinta a la de Kendall, ya que ésta es un poco más voluminosa y "pesada" visualmente. Ambas definen el estilo de cada hermana y la de Kylie es más pomposa y llamativa que la de su hermana mayor, a quien le gusta llevar prendas en tendencia con toques más clásicos.

Por un tapado u otro, este invierno 2023 estará marcado por el regreso de los abrigos de nuestra infancia y adolescencia. ¡Hazte con uno!

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!