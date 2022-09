Astrología: predicciones del tarot signo por signo

Termina septiembre y por eso resulta clave conocer cuál es el horóscopo del tarot signo por signo. La astróloga Silvina Péngov, creadora de El universo que no ves comparte cuál es el mensaje del tarot para los próximos días, con recomendaciones para cada uno de los 12 signos del zodíaco.

Aquí una guía completa para que tengas en cuenta si quieres alcanzar lo que deseas.

Aries

Carta: La luna.

Mensaje: “Esta carta te está llevando a que trates de encontrarte un poco más contigo mismo. Es un momento de introspección, de no ir tanto al encuentro del otro o al choque. Está empezando la temporada Libra que nos invita a revisar los vínculos. Esto es válido para todos los signos. En tu caso Aries, esta carta te está llevando puntualmente a que te metas más para adentro. Analiza qué te pasa, para que puedas entender más desde dónde te relacionas con los demás”.

Tauro

Carta: El mago.

Mensaje: “Buen momento para comunicarse. Esta carta te invita a conversar, a negociar con algunas de tus relaciones, puede ser de pareja como también familia, amigos o gente del trabajo. Puede ser un buen momento para hablar y para llegar a acuerdos”.

La carta del mago te dice que es un buen momento para comunicarse Tauro. Esta carta te invita a conversar, buen momento para hablar.

Géminis

Carta: La estrella.

Mensaje: “Te está invitando a que te diviertas más, a que puedas salir, coordinar más encuentros, estar con gente, algo que no te cuesta Géminis. La carta de la estrella te lleva a encontrarte con las personas con las que te sientas bien, con las que te sientas valorada y puedas ser quien eres sin tapujos”.

Cáncer

Carta: El carro.

Mensaje: “Esta carta te convoca a que tomes la manija del carro, que tomes las riendas de alguna relación que perdiste, también puede ser algo de tu propia vida. Revisa quiénes son los que realmente están en tu carro, ¿Quiénes se subieron a él? Tal vez te des cuenta que hay gente que pensabas que está en tu carro y cuando miras ves que ya no están. Es momento de revisión y de avanzar. Si hay gente que se quedó en el camino, tal vez debas dejarlas. Si son personas que te importan, tal vez más adelante puedas llegar a tener una conversación. Momento de revelaciones”.

Leo

Carta: La justicia.

Mensaje: “Te está invitando a que tomes decisiones. Puede que tengan que ver con cuestiones del pasado, que vienes arrastrando hace un tiempo pero no está bueno tomarlas desde un orgullo retro, trata de analizar internamente un poco cómo ves la situación. Trata de ser más justo contigo y también con los otros”.

Virgo

Carta: El ermitaño.

Mensaje: “Tienes que revisar temas del pasado, hay cosas que tal vez no se terminaron. Si sientes que estás pensando mucho en el pasado o tal vez reaparece alguien del pasado que está dando vueltas, analiza que vas a hacer con eso”.

Libra

Carta: El papa.

Mensaje: “Puede que tengas un asunto pendiente con alguien. Puede ser un buen momento para hablar de tus miedos y plantear las cosas como son. Tal vez hay ciertas cosas que estás escondiendo por miedo: a que el otro se vaya, a que el otro no te elija. Esta carta te dice que debes mostrarte más como eres”.

Escorpio

Carta: Los enamorados.

Mensaje: “Momento en que se abren las opciones, las oportunidades. Quizás eres tú Escorpio quien tiene que abrirse a nuevos caminos, conocer gente nueva, anímate. Tal vez te quieren presentar gente nueva y no te animas. Dale para adelante, es momento de abrirse”.

“Tienes que abrirte a nuevos caminos, Escorpio, conocer gente nueva. Tal vez te quieren presentar gente nueva y no te animas. Es el momento.

Sagitario

Carta: La sacerdotisa.

Mensaje: “Te invita a que te conectes con tu sabiduría interior. Puede haber alguna situación con alguien que no la estás viendo de manera muy clara. Tal vez estás dudando demasiado, no lo dudes tanto. Lo que percibes, lo que sucede, lo que sientes quizás necesites tener una charla para confirmarlo. Si no sientes que es el momento, la puedes dejar para más adelante. Pero tratar de conectarte con esa intuición”.

Capricornio

Carta: La rueda de la fortuna.

Mensaje: “Tal vez es momento de cerrar alguna situación que está todavía pendiente. Hay algo que vienes arrastrando desde hace un tiempo y es necesario darle un corte. Quizás ese corte puede tener que ver también con algo que está rondando en tu cabeza. Pero no te enrosques y avanza. No le des más vueltas a esa relación, las cosas son como son”.

Acuario

Carta: La fuerza.

Mensaje: “Esta carta te propone conectar con las ganas, porque te está diciendo no sé si tienes ganas de salir a comunicarte con esa persona. Conecta con el corazón. Si estás con dudas sobre tu deseo, qué es lo que quieres, es tiempo de silenciar tu mente, parar un poco y pensar bien desde el corazón. Piensa qué es lo que quieres para ti, ahí sabrás cuál es la decisión que hay que tomar”.

Piscis

Carta: El sol.

Mensaje: “Algo se va a iluminar esta semana en los vínculos. Después de momentos de confusión llegan tiempos de mayor claridad y de ver las cosas como son. No sé si te va a gustar tanto lo que vas a ver respecto a algún vínculo, pero sea lo que sea es necesario para tu evolución”.