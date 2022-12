Predicciones astrológicas para 2023

Llega la Nochevieja y nos ponemos a pensar todo lo que hemos vivido durante este año que pasó muy rápido. Hacemos un balance de aquello que logramos, lo que no pudimos hacer y lo que esperamos del año siguiente. Aunque sea un cambio de año, los humanos lo vivimos como una forma de cerrar un ciclo y empezar otro.

Esto no significa que todo lo que queremos que termine termina precisamente, sino que es una manera de empezar a ver esa situación desde otra perspectiva, la cual puede conducirnos a que eso finalice. Es muy importante que año a año nos propongamos objetivos nuevos para desafiarnos o cambiar ciertas situaciones.

La clave reside en que pienses en proyectos realizables y no utópicos o que no se adecúan a tus posibilidades, ya que si no puedes lograrlos será mayor la frustración o la tristeza cuando acaben los 365 días. El 2022 fue un año movido y distinto a los dos anteriores, ya que todos comenzamos a tener nuevas libertades en nuestra vida cotidiana como el no llevar barbijo, viajar al exterior o salir todos los días y no preocuparnos por el horario.

Los próximos meses serán de cambios que se vienen gestando desde el 2020. Foto: Freepik.

Por supuesto que cada persona tiene su propia visión sobre el 2022, pero lo más difícil es saber qué nos deparará el 2023. Lo que podemos afirmar es que este año fue la preparación al año que empieza, ya que el 2022 fue un momento de revisión interna y externa mientras que el 2023 será la oportunidad de tomar la decisión para dejar atrás lo que no nos gusta o nos hace bien para darle lugar a lo novedoso.

En palabras astrológicas, Plutón entrará a Acuario luego de estar quince años situado en Capricornio. ¿Qué significa? Que tanto Plutón, representado por el ave fénix, como el signo de Acuario invitan a la transformación y juntos producen evolución, rotura de estructuras limitantes y tabúes, dentro de uno mismo y a nivel social también.

Grandes cambios se esperan durante el 2023, pero toda esta explicación no quiere decir que nos topemos con el famoso Mercurio retrógrado. Estas etapas se producen todos los años, entre tres a cuatro veces, y se relacionan con aspectos ligados a la comunicación: malos entendidos, fricciones, discusiones, confusiones. A pesar de su mala fama, los expertos indican que esos días son muy importantes para hacer una pausa y repensar nuestros objetivos o lo que queremos lograr.

Mercurio retrógrado se presentará cuatro veces en el 2023. Foto: Revista Ocio.

Es decir que, en vez de abrumarnos, los tomemos como parte de la vida y momentos ideales para adentrarnos un poco más y concientizar lo que estamos haciendo. En el 2023, Mercurio retrogradará desde el 29 de diciembre de 2022 hasta el 18 de enero, del 21 de abril al 15 de mayo, del 23 de agosto al 15 de septiembre y desde el 13 de diciembre al 2 de enero del 2024.

Uno de los trucos es anotar o apuntar estas fechas en tu agenda y permitirte saber que si te sientes cansado, confundido o saturado, esto puede ser parte de los ciclos de retrogradación de Mercurio. Otra clave a tener en cuenta es que durante al 2023, Mercurio va a retrogradar en signos de tierra como Capricornio, Tauro y Virgo.

Es decir que, al hacerlo a través de estos signos, los temas que se presentarán más fuertemente durante las etapas anteriormente mencionadas estarán relacionadas con temas de la rutina y hábitos. En esa categoría entran tópicos como el trabajo, el dinero y los recursos, aunque también se destaparán cuestiones vinculadas a la casa o tu lugar de residencia como también nuestra relación con la naturaleza.

Como siempre, cada año que comienza tiene sus expectativas y proyectos, pero es importante saber qué pueden depararnos los astros a nivel social y personal durante estos doce meses. ¿Qué planes tienes pensados para el 2023?