Predicciones del tarot para la primera semana de diciembre

“Estamos en la temporada Sagitario esto puede llevarte a preguntarte, a replantearte, el sentido de tu vida, hacia dónde vas, qué pasa con tu vocación, por qué haces lo que haces”, explica la astróloga Silvina Pengov, creadora de El universo que no ves. “Sagitario tiene que ver con la búsqueda de la verdad. Busca la propia, no tiene por qué ser la de los otros. Este es el clima de esta semana”, aclara la experta, que realiza consultas personalizadas y cursos sobre astrología.

Por eso es clave que tengas en claro las predicciones del tarot para encarar con éxito el fin de semana. Su creadora es la astróloga Silvina Pengov, quien realiza consultas personalizadas online y dicta cursos a través de su plataforma.

Esta guía completa, signo por signo, te permitirá conocer cuál es el mensaje de las cartas del tarot y así poder proyectar y encarar con éxito la primera semana de diciembre.

Aries

Carta: El juicio.

Mensaje: “Debes despertar, darte cuenta de algunas cosas. Puede ser que te llegue un click, una caída de ficha. Puede ser a través de un llamado, de que alguien te cuente algo que quizás no esperabas. Debes saber qué harás con esa información que recibes. ¿Qué es lo que te pasa con eso que te enteras? Debes trabajar en el perdón”.

Tauro

Carta: El Papa.

Mensaje: “Esta carta te invita a perdonar, buen momento si necesitas un consejo. Tal vez necesitas hablar con alguien que te ayude, que te oriente. Pide ayuda si la necesitas, aunque te cueste”.

Géminis

Carta: La luna.

Mensaje: “Conecta con tus emociones. Tal vez tienes algo trabado desde hace un tiempo. Analiza si no tiene que ver con algo de tu pasado, tal vez no es algo propio, puede ser de tu árbol. Analiza si lo que te pasa no es un patrón que se repite en tu familia. Una buena constelación familiar puede ayudarte”.

Cáncer

Carta: El sol.

Mensaje: “Ilumina, conecta con una parte de tu vida que tenías apagada. Conecta con las cosas, con las personas que te hacen bien. Es una linda carta que te vincula con la vida, con la energía. Intenta hacer cosas nuevas, te hará bien”.

Es tiempo de relacionarte con las personas que te hacen bien. Vincúlate con la vida, con la energía. Intenta hacer cosas nuevas.

Leo

Carta: El colgado.

Mensaje: “Debes ver las cosas desde otro lugar. Para un poco, piensa un poco más. Baja la energía del fuego, del hacer, de querer todo ya. Si sientes que hay algo en espera, que está frenado, está bueno, te ayudará a tener un buen resultado. Piensa las cosas de un modo más simple”.

Virgo

Carta: La muerte.

Mensaje: “Puede que vengas en un proceso, una transformación que se está terminando, llegando a su fin. Sea lo que sea es necesario que eso suceda para que también suceda lo nuevo”.

Libra

Carta: El ermitaño.

Mensaje: “Te invita a mirarte más para adentro. Obsérvate y pon un poco de luz a eso que no veías con claridad, que sentías borroso. Negar las cosas o avanzar sin darle lugar a lo que sucedió no te permitirá avanzar bien el proceso”.

Escorpio

Carta: El carro.

Mensaje: “Tiempo de avanzar. Hay cosas en las que puedes sentirte estancado pero tienes la energía para avanzar. Debes poner las ganas, el norte hacia donde quieres ir y vé por ello. Este es el carro del éxito, pero todo tiene que ver con la actitud y las ganas que le pongas”.

Sagitario

Carta: La fuerza.

Mensaje: “Dejate llevar más por el corazón. Puede que te estés planteando muchas cosas, para qué haces lo que haces. Esta energía dice que trates de apagar un poco la cabeza. No te abrumes. Conecta con lo que sientes, con lo que quieres, con lo que te apasiona”.

Conecta con lo que sientes, con lo que quieres, con lo que te apasiona Sagitario.

Capricornio

Carta: El mundo.

Mensaje: “Muy buen momento, es tiempo de cierres, de fin de una etapa para comenzar una nueva. Estás cerca de cumplir años así que tienes que ir cerrando cosas para no llevarlas al próximo año. Piensa qué quieres, qué es el éxito para ti. Trata de que lo que planees concretar se dé. Es semana de éxitos”.

Acuario

Carta: La templanza.

Mensaje: “Conecta con el equilibrio, la armonía. Vincúlate con las emociones, debes tener un pie en la tierra y otro en el agua. La templanza habla de un momento más espiritual, es tiempo de una charla sanadora”.

Piscis

Carta: La rueda de la fortuna.

Mensaje: “Conecta con la expansión, con la abundancia. Neptuno, tu regente, despertará el sábado que viene. Analiza qué tienes que revisar, qué es lo que tiene sentido para ti y ve por ello. Toma una actitud positiva, optimista, la expansión está al alcance de tu mano”.