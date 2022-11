Signo por signo, predicciones del tarot para ser más exitoso

Estamos atravesando semanas muy especiales a nivel energético. Este martes tuvo lugar el eclipse total de luna en Tauro y sus efectos se seguirán sintiendo. Por eso es clave que conozcas cuáles son las predicciones del tarot para ser más exitoso y lograr aquello que quieres en tu vida.

“Será una semana poderosa tras el eclipse total de luna llena en Tauro. Momento de cambios, de procesos que hay que atravesar para transformarte”, asegura la astróloga Silvina Pengov, creadora de El universo que no ves.

“La energía está muy power así que debes escuchar tu cuerpo más que nunca esta semana, conecta con lo que te está pasando. Analiza cómo estás con las ganas, con la energía”, recomienda la experta, que realiza consultas personalizadas online y dicta talleres de astrología desde su plataforma.

Aquí una guía completa, imperdible, de las predicciones del tarot, signo por signo, para ser exitoso, entender mejor lo que te sucede y cuál es la mejor manera de alcanzar lo que sueñas.

Aries

Carta: La fuerza

Mensaje: “Te darás cuenta en esta temporada de eclipses que estás forzando una situación que no hay que forzar tanto. Puede que en estos momentos te sientas cansado, no te fuerces a ti mismo. La energía está muy fuerte y no debes forzar la situación”.

Tauro

Carta: El sol.

Mensaje: “Ilumina alguna parte de tu vida. Podrás preguntarte ¿cuántos cambios más necesitas hacer? Pero es así, es lo que marcan los planetas. Tal vez es algo que hace tiempo que sabes que hacer y no lo haces. Tienes que dejar atrás lo viejo, tu zona de confort. Esta carta dice que es el momento, es ahora”.

Géminis

Carta: La sacerdotisa.

Mensaje: “Debes conectar más contigo mismo, debes tomarte un tiempo más para adentro. La energía geminiana está siempre en contacto con los otros, hablando, pero es momento de vincularte más contigo y no tanto con el afuera. Puede que el eclipse mueva algo en tí. Analiza qué cosas se están cerrando, qué debes evitar repetir”. Debes conectar más contigo mismo Géminis, debes tomarte un tiempo más para adentro.

Cáncer

Carta: El Papa.

Mensaje: “Hay algo en tu interior que necesita empezar a salir a la luz. Esta carta te habla de alguien que puede ayudarte, de darte un consejo. Cáncer tiende a meterse hacia adentro, pero debes mostrar más, hablar más, conectarte con los otros para decirles lo que te sucede”.

Leo

Carta: El mundo.

Mensaje: “Leo al ser signo fijo, el eclipse te afecta fuerte. Deja lo que debes dejar atrás, confía en tí, porque se viene una etapa de éxito. Tienes todo para lograrlo, pero debes realizar ese trabajo interno. Nada es magia. Las cosas no suceden sin que hagas nada”.

Virgo

Carta: El carro.

Mensaje: “Puede que este eclipse te muestre algo que te marque el camino. Analiza si quieres subirte a ese carro, si te gustan las personas que están en el carro, cambia de lugar y anímate a hacer todas esas cosas que deseas. La energía está para eso, los procesos se aceleran con el eclipse. Sólo tienes que poner primera y arrancar”.

Libra

Carta: La muerte.

Mensaje: “Vienes atravesando muchos cambios, en ti mismo, en tus relaciones. Está bueno porque te adelanto que el año que viene los eclipses vendrán en Libra y Aries. Esta carta te dice que hay cosas que debes dejar atrás, lo sabes hace tiempo, pero no lo estás haciendo. Ya es momento”.

Escorpio

Carta: La justicia.

Mensaje: “Los eclipses harán que ciertas cosas caigan por su propio peso. El universo te dice que hay decisiones que debes tomar, porque las cosas van a suceder sí o sí. Debes animarte a hacerlo. A Escorpio le cuesta tomar decisiones, le cuestan los cambios. Pero debes hacerlo, y ser más justo y bondadoso contigo mismo”.

Sagitario

Carta: El ermitaño.

Mensaje: “Debes mirar hacia atrás. Repasa tu vida, tu pasado para alumbrar qué cosas ya no van más. Es necesario un trabajo interior, debes analizar qué quieres hacer con eso. Lo mejor es que puedas resignificar las cosas que te han sucedido”.

Capricornio

Carta: El emperador.

Mensaje: “Esta es una carta muy Capricornio. Puede que estés demasiado inflexible en algunas situaciones. Y si no es así debes ponerte más en modo Capri sabiendo qué es lo que quieres y lo que no, qué vas a permitir y qué no. El peligro es encerrarse demasiado, ponerse muy rígido o muy duro. La luna llena te puede mostrar resultados sobre temas en los que estás trabajando”.

Acuario

Carta: La templanza.

Mensaje: “Anímate a armonizar, tómate un respiro. Es una carta que te pide calma, las cosas llevan su tiempo, ya llegará la sanación. Es momento de conectar con lo emocional. Acuario muchas veces se vincula más con la cabeza, con las ideas, pero esta carta te sugiere que lo hagas más desde lo que sientes”.

Puede que la temporada de eclipses te haga notar cuál es tu poder personal Piscis. Conecta con el merecimiento.

Piscis

Carta: La emperatriz.

Mensaje: “Puede que la temporada de eclipses te haga notar cuál es tu poder personal. Piscis suele estar al servicio del otro, pero debes concentrarte un poco más en ti mismo. Conecta con el merecimiento, con el valor”.