Kim Kardashian fue terminante respecto a la polémica campaña de Balenciaga y anunció una difícil decisión

La campaña navideña de Balenciaga causó más dolores de cabeza que alegrías. Apenas las imágenes salieron a la luz, comenzaron a escucharse críticas respecto al arte de las tomas. En un golpe de vista, todo parece estar dentro de los parámetros "normales": niños rodeados de accesorios y juguetes. Sin embargo, al hacer foco en las imágenes, se ve que los accesorios no son ítems infantiles sino objetos que remiten a la estética sadomasoquista.

Esa es la crítica: la marca, siempre irreverente, cruzó un límite clave. Y los fanáticos de la moda no se lo perdonaron (bueno, al menos por el momento). "No hay publicidad mala: el escándalo de Balenciaga nos tiene a todos hablando de la marca", señalaban desde Somos Buscaminas, un espacio que busca cuestionar la cultura haciendo referencia a que bien podría ser un truco publicitario.

Sin embargo, comentaban que -fuera o no una estrategia para que se hablara de la marca- "la realidad es que las grandes marcas y las grandes industrias hacen esto 'porque pueden'. Pueden darse el lujo de sexualizar niños, de glamourizar la aberración de la p3d3rast1a y 'no pasa nada'. Porque amamos las marcas y el status. Su línea de adidas ya tiene sold out en varios productos en México", expresaban en su crítica.

"Las grandes industrias tienen el poder de moldear percepciones, realidades y lamentablemente la hipersexualización infantil tan normalizada hoy en día, está íntimamente ligada al grooming, al abuso, a la trata y explotación de niñas y niños, a la producción de p*rn*graf1a infantil, a suavizar el lenguaje y abrir la puerta para legislar a favor de reducir las edades de consentimiento s3xual y en última instancia, hacer de la p3d3rast1a algo legal y aceptable", sentenciaban desde Somos Buscaminas en un posteo que mostraba cómo la fallida campaña de Balenciaga no era más que un signo de algo mucho más grande.

Esa fue una de las múltiples críticas que recibió la campaña de Balenciaga. Cuando la polémica comenzaba a calmarse, Kim Kardashian rompió le silencio y compartió su mirada sobre las tomas que generaron rechazo por parte de fashionistas en todo el mundo.

"He estado callada durante los últimos días no porque no me haya disgustado e indignado la reciente campaña de Balenciaga, sino porque quería tener la oportunidad de hablar con el equipo para entender por mí misma cómo pudo haber sucedido esto", expresó la empresaria justificándose por haber demorado su opinión respecto a las cuestionada imágenes.

Kim Kardashian continuó diciendo en su descargo: "Como madre de cuatro hijos, me han conmocionado las imágenes perturbadoras. La seguridad de los niños debe tener la máxima consideración y cualquier intento de normalizar el abuso infantil de cualquier tipo no debe tener cabida en nuestra sociedad, punto". Su comentario coincide con la crítica de Somos Buscaminas: la hipersexualización infantil.

Enseguida, la modelo celebró que la marca haya decidido quitar de la vía pública y de sus redes sociales las polémicas imágenes. "Agradezco la eliminación de las campañas y la disculpa de Balenciaga. Al hablar con ellos, creo que entienden la gravedad del problema y tomarán las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder".

Consciente de que las miradas de muchos amantes de la moda están puestos sobre sus decisiones y de que cualquier toma de postura puede ser cuestionada al punto de la cancelación -incluso no tomar partido puede ser determinante para ser criticado-, adelantó su decisión respecto a futuras alianzas con la compañía. "En cuanto a mi futuro con Balenciaga, actualmente estoy evaluando mi relación con la marca, basándome en su voluntad de aceptar la responsabilidad por algo que, para empezar, nunca debería haber sucedido y las acciones que espero verlos tomar para proteger a los niños", declaró Kim Kardashian en el cierre del escueto pero contundente comunicado que compartió a través de sus redes sociales.