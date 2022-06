La imitación de las Balenciaga ya se consigue en Mercado Libre y te sorprenderá su valor

"La campaña sirvió de herramienta para la concientización de la pobreza extrema", dicen desde la asociación civil Pata Pila en referencia a las zapatillas de lujo -pero rotas y sucias- que presentó Balenciaga en su última campaña. No fue sólo la campaña: la firma -que sabe como juega el deseo en el mercado de lujo- lanzó una edición limitada de pares gastados y manchados. Cada uno se vendió a U$2.000. Y se agotaron.

Para los que no contaban con ese dinero, no llegaron a la subasta o no consideran que una zapatilla sea una obra de arte, la marca puso en venta una colección clásica (es decir, sin romper ni ensuciar) cuyo precio de preventa estaba por encima de los U$600 (unos $120.000 es decir, un valor que supera ampliamente la canasta familiar y equivale casi triplica un salario mínimo, vital y móvil). Para muchos, sigue siendo obsceno. Pero es una marca de lujo. Sus productos no sólo valen por lo que son sino por lo que significan. Cualquiera que entienda algo de moda conoce eso. Es más, los fanáticos de la firma -fundada en San Sebastián hace más de un siglo- recuerdan que la firma logró imponer como accesorio urbano las -bien llamadas- ugly shoes.

Cómo suele suceder en estos casos, no tardaron en aparecer las imitaciones. En Argentina, por ejemplo, ya se pueden conseguir en Mercado Libre. Pero no es cualquier imitación sino una con un valor sorprendente. Inspirados por la edición limitada de zapatillas de lujo de Balenciaga, los miembros de Pata Pila crearon su propia edición ilimitada de zapatillas. Cada modelo tiene un nombre: Jonás, Nahiara, Kiara, Tamara, Elías... Se venden en el shop online de la asociación y el mensaje es el siguiente: "edición ilimitada, a menos que hagamos algo".

En el e-shop de Pata Pila se consiguen pares por distinto precio.

La banalización de la pobreza en la campaña de Balenciaga sirvió a Pata Pila para visibilizar la realidad en las 66 comunidades a las que asiste en Salta, Mendoza, Entre Ríos y Buenos Aires. Más de 1100 chicos y chicas -muchos de ellos de diversos pueblos originarios- asisten a los programas de la asociación.

Los interesados pueden elegir cualquiera de los 9 modelos que hay en el e-shop cuyo precio va de $100 a $1.800, aunque su valor es mucho más alto. Todos ellos tienen la misma leyenda: "Edición ilimitada, a menos que hagamos algo". Las zapatillas deberían servir para llamar la atención sobre una realidad que ya todos conocemos: 6 de cada 10 argentinos son pobres y 1 de cada 4 pasa hambre a diario. "Mientras algunas marcas de lujo presentan una Colección Limitada promocionándola con zapatillas desgastadas, en nuestro país tenemos más de 16,8 millones de personas que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas", alertan desde Pata Pila.

Cualquiera que haya pisado un barrio vulnerable o recorrido los parajes más alejados del país sabe que las zapatillas de las fotos bien podrían ser la de tantos niños que apenas acceden a una comida al día, muchas veces no tienen más asistencia médica que la de una eventual visita de algún médico rural y su educación muchas veces se ve trunca porque tienen necesidad de trabajar o porque el sistema no sabe cómo recibirlos y los expulsa.

En la misma publicación los responsables de Pata Pila aclaran que la venta no es de un objeto sino de un bien virtual que se traduce en una donación para la asociación cuya misión más urgente es prevenir, detectar y tratar casos de desnutrición infantil. La organización tiene sus propios centros en las comunidades a las que asiste. En ellos trabajan profesionales que se involucran en el desarrollo de los menores y hacen partícipes del proceso a las familias.

La colección de Pata Pila tiene que servir para tomar conciencia de un problema que crece y actuar para cambiar la realidad

Durante 2021, Pata Pila relevó a 14.484 niños de los cuales solamente 6.172 tuvieron un diagnóstico normal de talla y peso, es decir que los 8.312 (57%) tiene algún déficit de peso y/o talla. Ese mismo año, realizó 15.352 atenciones nutricionales, 12.294 visitas sociales, 9.577 consultas psicológicas o de estimulación temprana aproximadamente. A su vez, distribuyó más de 13 mil kilos de leche, 1.600 litros de leche maternizada, 4.667 polivitamínicos, 3.337 suplementos de hierro y 578 antiparasitarios en las regiones más vulnerables del país.

¿Por qué zapatillas? Porque de alguna manera son símbolo de la pobreza que crece: cientos de niños caminan y juegan sin calzado adecuado en las zonas más pobres del país. Muchos no usan zapatillas de su talle o las que tienen están tan gastadas que usarlas es casi como andar descalzo. "La realidad nos muestra que estos niños y niñas no tienen otra opción que usar calzado en mal estado, resultado de la situación de pobreza extrema y estructura en la que viven junto a sus familias", señalan desde Pata Pila.