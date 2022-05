El alarmante dato que revela cómo impacta la crisis y la mala alimentación en los niños

Bajo peso, obesidad y, lo más preocupante, desnutrición. Según el relevamiento realizado por la fundación CONIN, nacida en Mendoza pero con arraigo en todo el país, 6 de cada 10 niños que fueron relevados tienen problemas de nutrición.

Esa información surge de los relevamientos realizados con los Centro CONIN Argentina y la Unidad Móvil de Fundación CONIN en 35 localidades de 8 provincias argentinas. En total se relevaron 2.552 viviendas y 7071 personas. El 40% (2.804) eran niños menores de 5 años. Los especialistas observaron que el 60% de los niños menores de 5 años presentan malnutrición y se repite una tendencia: la coexistencia de la desnutrición (32%) con el sobrepeso y obesidad (28%).

El dato más alarmante es que el 11% de los niños con malnutrición son agudos. La baja talla y baja talla grave fue encontrada en el 9% de los niños relevados.

Uno de los relevamientos de CONIN.

En referencia a los determinantes sociales de salud, las viviendas relevadas se encuentran con vulneración de servicios básicos: el 75 % de los hogares registrados no tienen cloacas, el 6% no tienen baño, mientras que el 17% no tienen acceso al servicio de agua segura.

“Se advirtió que la desnutrición y la afectación del crecimiento lineal aumenta cuando la educación del jefe de hogar y de la madre en particular, no llegan a completar al menos el nivel secundario. Se pudo determinar, que el bajo peso al nacer se correlaciona con alteraciones en el estado nutricional y el crecimiento lineal, que también se vio afectado en aquellos niños que no recibieron lactancia materna”, explican desde CONIN.

El Programa nacional de detección de Malnutrición Infantil, Promoción Humana y Capacitación Nutricional que desarrolla esa fundación apunta a “identificar niños menores de 5 años con patología nutricional que requieran un tratamiento o derivación específica”.

Desde el año 2019, CONIN ofrece una Unidad Móvil que se traslada por distintos puntos de Argentina realizando operativos de relevamiento socio nutricional en zonas rurales y/o urbano marginales del país. Mediante el programa, se busca incentivar la integración del sector público y privado a través de la articulación con entidades gubernamentales, educativas, empresas, efectores de salud, espacios de primera infancia, Centros CONIN y otras OSC.

En contexto

Según explican, además de la falta de recursos económicos para adquirir los alimentos y productos básicos, hay problemas de mala alimentación. “Tal como se refiere en la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS) 2019, existe evidencia de la modificación del patrón de consumo alimentario en los últimos años. La ingesta de productos ultra procesados, considerados de bajo valor nutritivo, aumentó, desplazando en parte el consumo de alimentos fresco y preparaciones caseras”, detallan. “El porcentaje de sobrepeso y obesidad aumenta cuando hay consumo diario de alimentos no recomendamos nutricionalmente, independientemente de la edad”, agregan.

Según la Organización Mundial de la Salud (diciembre de 2021), en la actualidad un tercio de la población mundial presenta malnutrición y se estima que para el año 2025, 1 de cada 2 niños se encuentre con alteración de su estado nutricional. La nutrición, especialmente en los periodos más vulnerables, es considerado un pilar para la consecución de todos los objetivos del Desarrollo Sostenible del 2030.