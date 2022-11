Coni Mosqueira luce los tres pantalones blancos imprescindibles para el verano

El sábado 12 de noviembre, Coni Mosqueira y Alejandro Fantino dieron el sí después de cinco años en pareja. Su boda fue una de las más esperadas del año y no defraudó a nadie. Además de convocar a cientos de personas, el nuevo matrimonio se divirtió toda la noche bailando, cantando y disfrutando de su fiesta.

Aunque la recién casada no ha publicado nada nuevo en sus redes, sí estuvimos analizando sus looks y viendo cuál es su estilo diario. Coni Mosqueira tiene capacidad para combinar prendas y que siempre luzcan bien juntas, lo que la convierte en una fashionista pura. Por otro lado, la modelo no es fanática de las tendencias sino que ella prefiere las prendas básicas como estos tres pantalones blancos que podemos usar todo el verano.

Jogger

Pantalones blancos + camisa anudada = look verano 100%. Foto. Instagram @coni_mosqueira.

Coni Mosqueira es de esas mujeres que dejan la elegancia y las prendas brillantes para la noche, mientras que en el día le gusta usar piezas cómodas y versátiles. Un look ideal para empezar el verano es este con pantalones blancos de estilo jogger junto con una camisa anudada en rosa, sandalias bajas nude y bolso verde.

Una manera de estar fresca es obtener unos pantalones como los de la modelo y combinarlo con lo que desees, desde un top blanco para formar un look monocromático hasta una camiseta/vestido holgada que están en tendencia y que puedes combinar con zapatillas para un atuendo cómodo.

Jeans

Nada como unos buenos jeans blancos, palabra de Coni Mosqueira. Foto. Instagram @coni_mosqueira.

Los jeans son la prenda que sí o sí tienen que estar en tu guardarropa, sea invierno o verano. Al entrar en esta temporada, los jeans blancos son imprescindibles para cualquier look como el que llevó Coni Mosqueira con un estilo boho-chic y relajado para los días de entrecasa o junto a la piscina.

La influencer optó por unos jeans wide leg con un crop top estampado en colores como verde, azul y rojo y sandalias bajas en negro de varias tiras. Estos pantalones blancos son súper favorecedores para cualquier mujer que necesite estar fresca, pero sin perder de vista el marcar curvas como cintura y caderas.

Sastre

Infaltable el traje para esta temporada. Foto. Instagram @coni_mosqueira.

Por último, ya todas saben que los trajes han sido uno de los looks más usados en 2022 y lo seguirán siendo durante el 2023. Coni Mosqueira se anima a un traje más descontracturado con pantalones blancos sastre y un chaleco haciendo juego. El toque atractivo lo pusieron sus zapatillas verdes con toques negros para hacerlo más audaz.

Como nos referimos a looks de verano, lo más probable es que no uses blazer y para reemplazarlo puedes optar por un chaleco sin nada debajo, como hizo la modelo, con el objetivo de no pasar calor y lucir perfecta en tus horas de oficina, pero también en los momentos de distensión como un after office.

Coni Mosqueira defiende estos pantalones blancos para llevar en verano. La ventaja de estas prendas es que no solo te servirán para esta temporada 2023, sino para todos los años que siguen.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!